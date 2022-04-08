Признаки того, что людей изнасиловали, пытали, казнили, а в некоторых случаях осквернили их тела, - это оскорбление нашей всеобщей человечности, - Байден

Об этом сообщает официальный сайт " Белого дома".



Байден одобрил большинство голосов в Генеральной Ассамблее ООН в голосовании за исключение России из Совета по правам человека.



"Это значимый шаг со стороны международного сообщества, еще раз демонстрирующий, как война Путина сделала Россию международным изгоем... Российские войска совершают военные преступления. России нет места в Совете по правам человека", - заявил президент США Джо Байден.



После исторического голосования Россия не сможет участвовать в работе Совета по правам человека и распространять там дезинформацию.



"Фото, которые мы видим из Бучи и других районов Украины по мере вывода российских войск, ужасают. Признаки того, что людей изнасиловали, пытали, казнили, а в некоторых случаях осквернили их тела, - это оскорбление нашей общей человечности. Ложь России не идет ни в какое сравнение с неоспоримыми доказательствами того, что происходит в Украине", - сказал Байден.

4 апреля президент Джо Байден призвал к судебному процессу над Путиным после сообщений о зверствах оккупантов в Буче.

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