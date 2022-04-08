English Львов Главная
ru ua
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная война с Россией Признаки того, что людей изнасиловали, пытали, казнили, а в некоторых случаях осквернили их тела, - это оскорбление нашей всеобщей человечности, - Байден

Признаки того, что людей изнасиловали, пытали, казнили, а в некоторых случаях осквернили их тела, - это оскорбление нашей всеобщей человечности, - Байден

8 апреля, 2022 пятница
04:53
война с Россией

Президент США Джо Байден заявил, что признаки того, что людей изнасиловали, пытали, казнили, а в некоторых случаях осквернили их тела, – это образ всеобщей человечности мира

Об этом сообщает официальный сайт " Белого дома".

Байден одобрил большинство голосов в Генеральной Ассамблее ООН в голосовании за исключение России из Совета по правам человека.

"Это значимый шаг со стороны международного сообщества, еще раз демонстрирующий, как война Путина сделала Россию международным изгоем... Российские войска совершают военные преступления. России нет места в Совете по правам человека", - заявил президент США Джо Байден.

После исторического голосования Россия не сможет участвовать в работе Совета по правам человека и распространять там дезинформацию.

"Фото, которые мы видим из Бучи и других районов Украины по мере вывода российских войск, ужасают. Признаки того, что людей изнасиловали, пытали, казнили, а в некоторых случаях осквернили их тела, - это оскорбление нашей общей человечности. Ложь России не идет ни в какое сравнение с неоспоримыми доказательствами того, что происходит в Украине", - сказал Байден.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Мир
Россия
Джо Байден
русская агрессия
Буча
война
США
Читайте также:
техніка окупантів
6 апреля, 2022 среда
"Вместе мы сила!", - в Генштабе показали, как выглядит захваченная во время контрнаступательной операции техника и боеприпасы к ней
7 апреля, 2022 четверг
Олаф Шольц
6 апреля, 2022 среда
100 млрд евро, которые Шольц выделил на немецкую армию, изменят баланс сил в Европе капитально – российский социолог из Германии
Киев
+6°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 29.24
    Покупка 29.24
    Продажа 29.83
  • EUR
    Покупка 31.9
    Продажа 32.61
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, пятница
8 апреля
06:00
Сумщина освобождена от российских войск, проводится разминирование территории, - председатель ОВА
06:00
Лига Европы
Лига Европы: результаты всех матчей четвертьфинала
05:43
Российские войска украли вместе с грузовиками весь гумгруз для Мелитополя, - мэр
05:23
Алексей Данилов
Мужчин, покидавших Украину после начала полномасштабной войны в Украине, на обратном пути будут проверять, был ли законный выезд, - Данилов
04:34
Украина хочет получить часть арестованных российских активов в ближайшие полгода, - Шмигаль
04:04
Александер Чеферин
Я бы не был серьезным президентом, если бы сначала говорил в медиа, а уже потом обращался в исполком, - глава УЕФА Чеферин об исключении России из организации
03:52
В Украине официально зарегистрировано более 500 тыс. новых вынужденных переселенцев
03:17
Александр за неделю войны потерял 10 кг - жена Усика о форме боксера
02:37
На Луганщине вблизи автобусной остановки нашли мины оккупантов
Украина превратилась в одну из самых заминированных стран мира, - Верещук
02:07
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков, манипуляций и "вбросов" от России за 7 апреля
01:44
В Ирпене до 11 апреля был введен комендантский час
01:20
Россия нанесла ракетный удар по Одесщине с моря: поражены объекты инфраструктуры
01:07
На Каховском водохранилище оккупанты расстреляли лодку с мирными людьми, которые пытались убежать из Херсона
00:54
В Грузии одна из площадей столицы может быть переименована в честь Героев Украины
00:48
Зеленский отметил наградами 344 военных, пятерым присвоил звание Героя Украины
00:36
Страны ЕС одобрили новые санкции против России, в том числе и эмбарго на импорт угля
00:33
В Херсонской области россияне изнасиловали 16-летнюю беременную девушку и 78-летнюю бабушку
00:23
9 мая в Латвии будет днем памяти украинцев, погибших в результате агрессивной войны РФ
00:14
Пытали и подожгли. На Харьковщине нашли тела трех замученных российскими оккупантами жителей
00:01
Финляндия может подать заявку на вступление в НАТО еще до конца апреля 2022 года, - СМИ
2022, четверг
7 апреля
23:50
В Мариуполе российские пропагандисты готовят "зеркальный ответ" на то, что произошло в Буче, - Зеленский
23:49
Алексей Данилов
В Украине обнародуют реестр коллаборантов, - Данилов
23:35
Россия угрожала дипломатам ООН перед приостановкой ее участия в Совете по правам человека - СNN
23:33
В Киев возвращаются дипломатические представители других государств, - Зеленский
23:13
90 мертвых рашистов, 4 сбитых танка, 5 БМП и один самолет - в оперативно-тактической группировке "Восток" опубликовали отчет работы за 7 апреля
22:57
Легендарный Pink Floyd записал песню в поддержку Украины с вокалом солиста "Бумбокс"
22:55
В течение дня оккупанты трижды обстреливали Днепропетровщину, четыре человека погибли
22:42
В центре Тель-Авива теракт. Есть погибшие и раненые. Видео
22:28
Оснований для эвакуации жителей Харькова нет, – председатель ОВА
22:24
Ирина Верещук
7 апреля по гуманитарным коридорам были эвакуированы 4 676 человек, - Ирина Верещук
22:23
ООН
"Признание капитуляции". После приостановки членства России в СПЛ ООН она решила сама "гордо" покинуть Совет, - Кислица
22:19
Российское издание опубликовало кадры, свидетельствующие об убийствах мирных граждан в Буче оккупационными войсками РФ. Видео
22:01
Весенний призыв на срочную службу в 2022 году в Украине проводиться не будет, – Генштаб
21:54
Георгиевская лента
В Молдове запретили символы российской агрессии и военных преступлений: георгиевскую ленту и знаки Z и V
21:47
Детей, вывезенных из Украины на территорию "Л/ДНР" и России, хотят раздавать российским семьям, - Детский Омбудсмен
21:45
Обновлено
The Weeknd, Radiohead и Билли Айлиш присоединятся в соцсетях к акции #StandUpForUkraine в поддержку украинских беженцев
21:27
Россия усиливает пропаганду среди военных, оккупанты боятся звонков из Украины и Беларуси, – разведка
21:27
В Бородянке число найденных под завалами домов жертв возросло до 26 человек, - генпрокурор
21:25
В России напали на редактора "Новой газеты". Фото
21:14
В ВСУ заверили, что будут сбивать самолеты РФ при попытке попасть в Приднестровье
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV