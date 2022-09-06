Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на военную разведку США.

Там отмечают, что согласно недавно рассекреченным данным американской разведки Россия покупает миллионы артиллерийских снарядов и ракет в Северной Корее, что свидетельствует о том, что глобальные санкции серьезно ограничили ее цепочки поставок и заставили Москву обратиться к государствам-изгоям за военными поставками.

Это произошло спустя несколько дней после того, как Россия получила первые поставки беспилотников иранского производства, некоторые из которых, по словам американских чиновников, испытывали механические проблемы. Представители правительства США заявили, что решение России обратиться в Иран, а теперь и в Северную Корею, является признаком того, что санкции и экспортный контроль, введенные Соединенными Штатами и Европой, мешают Москве получать поставки для своей армии.

Соединенные Штаты предоставили немного деталей из рассекреченных разведданных о точном вооружении, времени или размере партии, и пока нет возможности независимо проверить продажу. Официальный представитель США сказал, что, кроме ракет малой дальности и артиллерийских снарядов, ожидается, что Россия будет пытаться приобрести дополнительное северокорейское оборудование в дальнейшем.

"Кремль должен быть встревожен тем, что ему вообще приходится что-либо покупать у Северной Кореи", - сказал Мэйсон Кларк, возглавляющий российскую группу в Институте изучения войны.

Поскольку большинство стран осторожно идут перед американским давлением, Россия сосредоточила свое соглашение на Иране и Северной Корее.

Хотя состояние северокорейских артиллерийских снарядов не ясно, страна имеет значительные запасы боеприпасов.

И Иран, и Северная Корея в значительной степени отрезаны от международной торговли благодаря американским и международным санкциям, а это значит, что ни одной стране нечего потерять. Любое соглашение о покупке оружия у Северной Кореи будет нарушением резолюций ООН, направленных на сдерживание распространения оружия из Пхеньяна.

Однако непонятно, как закупки в Северной Корее связаны с экспортным контролем. В 152-миллиметровом артиллерийском снаряде или ракете типа "Катюша", производимой Северной Кореей, нет ничего высокотехнологичного, сказал Фредерик В. Каган, военный эксперт из American Enterprise Institute.

Официальный представитель США сказал, что новое соглашение с Северной Кореей свидетельствует о признаках отчаяния в Москве. Каган сказал, что обращение в Северную Корею является признаком того, что Россия, кажется, не в состоянии производить самый простой материал, необходимый для ведения войны.

"Единственная причина, по которой Кремль должен покупать артиллерийские снаряды или ракеты в Северной Корее или любого другого, состоит в том, что Путин не хотел или не мог мобилизовать российскую экономику для войны даже на самом простом уровне", - сказал Каган.

Ограничение цепочки военных поставок России является центральной частью американской стратегии ослабления Москвы с целью воспрепятствовать ее военным усилиям в Украине и будущей способности угрожать своим соседям.

Раскрытие информации о том, что Россия нуждается в большем артиллерийском боеприпасе, является признаком того, что проблемы со снабжением Москвы, вероятно, глубже, чем просто компоненты высокого класса для передовых танков или высокоточных ракет. Если Россия ищет больше артиллерийских снарядов от Северной Кореи, она сталкивается с дефицитом или может получить таковой в будущем, а ее промышленная база пытается удовлетворить военные нужды войны.

"Это очень вероятно признак масштабного провала российского военно-промышленного комплекса, который, вероятно, имеет глубокие корни и очень серьезные последствия для российских вооруженных сил", – сказал Каган.

Напомним, Северная Корея 17 августа провела испытание двух крылатых ракет, запустив их в сторону Желтого моря.

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