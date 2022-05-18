Прижаться хотя бы на миг: депутат из Черновцов после гибели любимого стала парамедиком на Донбассе

Об этом говорится в публикации издания "Молодой Буковинец" , передает пресс-служба "Европейской Солидарности".

"Влюбилась с первого взгляда"

"История нашего знакомства максимально современна - через интернет, - рассказала в телефонном разговоре корреспондентке "МБ" Елена Лановская. - Михаил увидел меня в соцсети на странице нашего общего товарища и "подписался" на меня. Он просматривал все мои посты и в конце концов прокомментировал один из их.. Так мы начали общаться.В это сложно поверить, но я подтверждаю: хотя мы ни разу не виделись, я почти сразу поняла, что это - мой человек. В какой-то момент Михаил написал мне, что в свой отпуск приедет в Черновцы. При встрече я с первого взгляда поняла, что люблю его. Впрочем, я это почувствовала еще раньше".

Собеседница признается, что столь глубокое чувство ее "накрыло" впервые.

"Я вообще не представляла, что такое бывает. Писала Михаилу, что влюбилась в него как девченка. На что он в ответ тоже признавался: "Если это у нас с тобой не любовь, то я тогда даже не знаю, что же такое она" .

Так встречались больше года. Елена часто ездила к Михаилу в Мариуполь. Эти дни были величайшим счастьем. В октябре у Миши заканчивался контракт. Продолжать его не планировал. Хотел жениться на любимой, переехать жить в Черновцы и начать бизнес по изготовлению принтованных футболок.

"Мы не называли друг друга женихом и невестой, а мужем и женой. Расписаться хотели еще летом. Но потом решили, что уже после его контракта выберем обручальные кольца, которые будут нам нравиться, и сделаем небольшой праздник. А после него - сразу в путешествие, куда-то в Азию", - вспоминает Елена.

"Два месяца боли"

Из-за начала войны этим замыслам не суждено было сбыться. Елена замечает: даже если бы ее любимый к тому времени уже был уволен со службы, он все равно пошел бы воевать - не мог поступить иначе.

С началом войны подразделение, в котором служил Михаил, было переброшено в Ирпень. К сожалению, там 5 марта его жизнь оборвалась... Мужчина героически погиб, прикрывая своих товарищей, когда они сдерживали вражескую колонну.

Гибель Михаила стала для Елены ужасным ударом.

"Мозг отказывается от реальности. С сердцем связи нет... Я не знаю, что дальше, потому что вместо дороги, по которой двигалась всю жизнь, — пропасть. Сейчас будущее - это разбитый вдребезги Мариуполь, и ты строишь его заново... "

С момента гибели Михаила прошло уже более двух месяцев, однако Елене не стало ни на каплю легче: "Время не лечит. Ты просто живешь с этим. Я до сих пор чувствую, как твои руки гладят мои волосы. Прижаться хоть на миг", - писала она в соцсети.

"Я сейчас там, где нужна"

Девушка понимала, что только работа может отвлечь ее от горя. Поэтому решила пойти туда, где может быть наиболее полезна - в добровольческий медицинский батальон "Госпитальеры", помогающий бойцам на Донбассе. По первому образованию она медик, училась четыре года в медицинском колледже БГМУ по специальности "Лечебное дело".

"После гибели Миши мне было очень тяжело ходить по Черновцам, по тем улицам, по которым мы гуляли. Поэтому я больше времени сначала находилась в Киеве, волонтерила. Но когда в столице стало относительно спокойно, снова начала искать для себя какую-то активную работу, чтобы немного забыться. Тогда и познакомилась с девочкой, у которой идентичная ситуация: тоже погиб любимый. Она и рассказала мне о госпитальерах. Их как раз отправляли на Донетчину. Поэтому я тоже решила присоединиться, ведь имею медицинское образование. Прошла за несколько дней курсы и поехала как парамедик. - доставить раненых в медицинские учреждения. Выезды бывают часто. К счастью, большинство ранений - легкой и средней тяжести".

Елена до сих пор не представляет своей жизни без любимого.

Сейчас очень трудно строить какие-то планы на будущее. У нас с Мишей все было спланировано до мелочей, а теперь... К сожалению, я не одна в такой ситуации. Сейчас очень много девушек, женщин остались без своих любимых, сыновей, родителей, братьев... И я даже не знаю, что им посоветовать, потому что и сама ищу утешения... Единственное, что помогает отвлечься, это работа... Также поддерживает осознание того, о чем мы не раз разговаривали с Мишей: свобода - это самая высокая ценность. , что он погиб ради нашей свободы, в том числе и моей. Поэтому я должна продолжать его борьбу. Я сейчас там, где нужна..."