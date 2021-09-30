Призеры Олимпиады-2020 Беленюк и Билодид устроили поединок. Видео
Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Жан Беленюк и бронзовый призер Токио-2020 Дарья Билодид устроили поединок
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Билодид и Беленюк решили определить, что же лучше - греко-римская борьба или дзюдо. Ролик с поединком борец выложил в Instagram. Победу в спарринге получил именно он.
"Вхожу в тренировочный ритм с чемпионкой Билодид. Борцовские спарринги", - написал Беленюк под видео.
Жан Беленюк в августе принес Украине единственное золото на Олимпийских играх в Токио. Дарья Билодид завоевала в Японии бронзовую награду.
ВИДЕО:
- 28 сентября Беленюк и чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Александр Усик посетили в Киеве матч Лиги чемпионов "Шахтер" - "Интер".
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