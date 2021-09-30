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Главная Спорт Призеры Олимпиады-2020 Беленюк и Билодид устроили поединок. Видео

Призеры Олимпиады-2020 Беленюк и Билодид устроили поединок. Видео

30 сентября, 2021 четверг
20:57
Спорт

Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Жан Беленюк и бронзовый призер Токио-2020 Дарья Билодид устроили поединок

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Билодид и Беленюк решили определить, что же лучше - греко-римская борьба или дзюдо. Ролик с поединком борец выложил в Instagram. Победу в спарринге получил именно он.

"Вхожу в тренировочный ритм с чемпионкой Билодид. Борцовские спарринги", - написал Беленюк под видео.

Жан Беленюк в августе принес Украине единственное золото на Олимпийских играх в Токио. Дарья Билодид завоевала в Японии бронзовую награду.

ВИДЕО:

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Видео
Токио-2020
Жан Беленюк
Дарья Билодид
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