Призеры Олимпиады-2020 Беленюк и Билодид устроили поединок. Видео

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Билодид и Беленюк решили определить, что же лучше - греко-римская борьба или дзюдо. Ролик с поединком борец выложил в Instagram. Победу в спарринге получил именно он.



"Вхожу в тренировочный ритм с чемпионкой Билодид. Борцовские спарринги", - написал Беленюк под видео.



Жан Беленюк в августе принес Украине единственное золото на Олимпийских играх в Токио. Дарья Билодид завоевала в Японии бронзовую награду.



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28 сентября Беленюк и чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Александр Усик посетили в Киеве матч Лиги чемпионов "Шахтер" - "Интер".