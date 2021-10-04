Призер Олимпиады-2020 Терлюга соблазнила фанатов новой фотографией с отдыха на Мальдивах
Украинская каратистка Анжелика Терлюга поделилась новой обольстительной фотографией с отдыха на Мальдивах
Сейчас каратистка Анжелика Терлюга отдыхает на Мальдивах. Украинская спортсменка сейчас в медовом отпуске после свадьбы, которая состоялась в сентябре.
Терлюга опубликовала у себя в Instagram обольстительный кадр, где она позирует в купальнике и щеголяет своей фигурой. Фаны в комментариях засыпают каратистку комплиментами.
"Как же здесь красиво. Сложно передать словами ... Я в моменте ...", - подписала фото Анжелика Терлюга.
- Напомним, 5 августа украинская каратистка Анжелика Терлюга получила серебряную медаль Олимпиады-2020 в весовой категории до 55 кг.
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