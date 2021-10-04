Призер Олимпиады-2020 Терлюга соблазнила фанатов новой фотографией с отдыха на Мальдивах

Сейчас каратистка Анжелика Терлюга отдыхает на Мальдивах. Украинская спортсменка сейчас в медовом отпуске после свадьбы, которая состоялась в сентябре.



Терлюга опубликовала у себя в Instagram обольстительный кадр, где она позирует в купальнике и щеголяет своей фигурой. Фаны в комментариях засыпают каратистку комплиментами.



"Как же здесь красиво. Сложно передать словами ... Я в моменте ...", - подписала фото Анжелика Терлюга.





Напомним, 5 августа украинская каратистка Анжелика Терлюга получила серебряную медаль Олимпиады-2020 в весовой категории до 55 кг. Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb