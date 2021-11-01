Призер Олимпиады-2020 Терлюга рассказала, собирается ли завершить карьеру
Серебряный призер Олимпиады-2020 Анжелика Терлюга рассказала, что не собирается завершать карьеру
Об этом сообщает XSPORT.
По словам Терлюги, после окончания Олимпиады-2020 она сделала в спорте паузу, отдохнула и теперь готова к ЧМ по каратэ.
После Олимпиады я отдыхала от спорта. Занималась личной жизнью, вышла замуж. Хочу поехать на ЧМ в Дубай. Ну а потом посмотрим. Пока что в моих планах нет завершения спортивной карьеры. Поэтому просто следите за новостями на моих страницах в соцсетях. Я еще сама не решила, как дальше повернется моя жизнь. Жизнь настолько непредсказуема. Я не думала, что когда-нибудь буду участником Олимпиады, потом даже боялась мечтать о медали. А сейчас у меня есть и первая, и вторая. И я боюсь загадывать что-то. Пусть будет как будет", - сказала Анжелика Терлюга.
Чемпионат мира пройдет с 16 по 21 ноября 2021 года.
- Напомним, 5 августа украинская каратистка Анжелика Терлюга завоевала серебряную медаль Олимпиады-2020 в весовой категории до 55 кг.
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