Призер Олимпиады-2020 Терлюга рассказала, собирается ли завершить карьеру

Об этом сообщает XSPORT.



По словам Терлюги, после окончания Олимпиады-2020 она сделала в спорте паузу, отдохнула и теперь готова к ЧМ по каратэ.



После Олимпиады я отдыхала от спорта. Занималась личной жизнью, вышла замуж. Хочу поехать на ЧМ в Дубай. Ну а потом посмотрим. Пока что в моих планах нет завершения спортивной карьеры. Поэтому просто следите за новостями на моих страницах в соцсетях. Я еще сама не решила, как дальше повернется моя жизнь. Жизнь настолько непредсказуема. Я не думала, что когда-нибудь буду участником Олимпиады, потом даже боялась мечтать о медали. А сейчас у меня есть и первая, и вторая. И я боюсь загадывать что-то. Пусть будет как будет", - сказала Анжелика Терлюга.



Чемпионат мира пройдет с 16 по 21 ноября 2021 года.

Напомним, 5 августа украинская каратистка Анжелика Терлюга завоевала серебряную медаль Олимпиады-2020 в весовой категории до 55 кг. Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb