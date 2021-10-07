Призер Олимпиады-2020 Старикова удивила ценой своего велосипеда

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на YouTube-канал InterSport.



Старикова похвасталась, что ее велосипед французской фирмы Look. По словам спортсменки, он создан побеждать.



"Он, как "Феррари" в мире велоспорта - французская фирма Look. Этот велосипед создан побеждать. Там все как-то облегченно, как конструктор собирается. Стоит это, честно, вот сейчас скажу сумму, а она будет неправильной. Вроде, он стоит 10 тыс. евро. На Олимпиаде я никак не чувствовала, что у меня что-то где-то хуже. Колеса, цепь - все было на высшем уровне. Спасибо, что мне это обеспечили. Это крутой велосипед", - сказала трековая велогонщица Елена Старикова, которая получила на Олимпиаде -2020 серебро.

8 августа украинка Елена Старикова завоевала серебро в спринте в велотреке на Олимпийских играх в Токио.