Призер Олимпиады-2020 Старикова удивила ценой своего велосипеда
Серебряный призер Олимпиады-2020 в велотреке Елена Старикова рассказала, что ее велосипед стоит 10 тыс. евро
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на YouTube-канал InterSport.
Старикова похвасталась, что ее велосипед французской фирмы Look. По словам спортсменки, он создан побеждать.
"Он, как "Феррари" в мире велоспорта - французская фирма Look. Этот велосипед создан побеждать. Там все как-то облегченно, как конструктор собирается. Стоит это, честно, вот сейчас скажу сумму, а она будет неправильной. Вроде, он стоит 10 тыс. евро. На Олимпиаде я никак не чувствовала, что у меня что-то где-то хуже. Колеса, цепь - все было на высшем уровне. Спасибо, что мне это обеспечили. Это крутой велосипед", - сказала трековая велогонщица Елена Старикова, которая получила на Олимпиаде -2020 серебро.
- 8 августа украинка Елена Старикова завоевала серебро в спринте в велотреке на Олимпийских играх в Токио.
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