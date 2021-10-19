Призер Олимпиады-2020 Романчук отказался ехать на чемпионат Европы в Россию

Президент Федерации плавания Украины Андрей Власков рассказал в интервью "Суспільне", почему сборная Украины не будет участвовать в чемпионате Европы, который пройдет в России.



По словам Власкова, государственный бюджет не финансирует соревнования, проводимые в России



"Планировалось, что на чемпионат Европы поедет призер Олимпийских игр Михаил Романчук, а также полуфиналист Владислав Бухов. Но несколько недель назад Романчук по личным причинам отказался от участия в чемпионате. Мы планировали участвовать в этих соревнованиях, но ограниченной командой, то есть с тех спортсменов , которые могут бороться за медали. Государственный бюджет не финансирует соревнования, проводимые в России. Финансируется за счет федерации для того, чтобы украинские плавцы смогли принять участие в чемпионате Европы, чтобы звучал гимн Украины и поднимался флаг в случае высоких мест ", - сказал Власков.

На Олимпиаде-2020 Михаил Романчук завоевал серебро в заплыве на 1500 метров и завоевал бронзу в плавании на дистанции 800 метров.

Напомним, 1 августа Михаил Романчук получил серебряную медаль на дистанции 1500 м вольным стилем на Олимпийских играх в Токио.

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