Призер Олимпиады-2020 подписал контракт с промоутером Ломаченко
Промоутерская компания Top Rank подписала контракт с серебряным призером Олимпиады-2020 Кейшоном Дэвисом
Об этом сообщает официальный Twitter Top Rank.
22-летний Кейшон Дэвис дебютировал на профессиональном ринге в начале 2021 года в легком весе (до 61,2 кг). Первые три боя американец провел с компанией Matchroom, которой управляет Эдди Хирн.
Дэвис является серебряным призером чемпионата мира по боксу-2019 и Олимпиады-2020 в Токио.
С промоутерской компанией Top Rank сотрудничает украинец Василий Ломаченко.
- Напомним, 9 ноября американский промоутер Боб Арум предложил Энтони Джошуа разрешить Тайсону Фьюри встретиться с Александром Усиком, а затем сразиться с победителем их боя.
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