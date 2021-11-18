Призер Олимпиады-2020 подписал контракт с промоутером Ломаченко

Об этом сообщает официальный Twitter Top Rank.



22-летний Кейшон Дэвис дебютировал на профессиональном ринге в начале 2021 года в легком весе (до 61,2 кг). Первые три боя американец провел с компанией Matchroom, которой управляет Эдди Хирн.



Дэвис является серебряным призером чемпионата мира по боксу-2019 и Олимпиады-2020 в Токио.



С промоутерской компанией Top Rank сотрудничает украинец Василий Ломаченко.

Напомним, 9 ноября американский промоутер Боб Арум предложил Энтони Джошуа разрешить Тайсону Фьюри встретиться с Александром Усиком, а затем сразиться с победителем их боя.

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