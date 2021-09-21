Призер Олимпиады-2020 Хижняк рассказал, за кого будет болеть в бою Усик - Джошуа

Об этом сообщает Meta-ratings.com.ua .



По словам Хижняка, после Олимпиады-2020 Усик его поддержал.



"О Джошуа не могу сказать ничего определенного, потому что не знаю его лично. Могу лишь отметить, что это действительно очень профессиональный боксер. Больше хочу сказать об Александре - человеке, спортсмене и профессионале, за которого болеем я и вся моя семья. Очень ценю то, что после того, как я завершил свое выступление на Олимпиаде, Александр позвонил мне лично и поддержал. я, естественно, буду болеть за него, желаю ему только победы, желаю ему только хорошего настроения и всего самого доброго", - сказал Александр Хижняк.

Поединок Усик - Джошуа состоится 25 сентября в Лондоне на стадионе "Тоттенхэм".

Украинец является обязательным претендентом на титул WBO (Всемирной боксерской организации) в супертяжелом весе. Джошуа - чемпион WBO и обладает двумя другими титулами - WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Напомним, 7 августа Украинский боксер Александр Хижняк проиграл в финале Олимпийских игр в Токио бразильцу Эберту Соузу и получил серебряную награду.

8 августа генеральный директор промоутерской компании K2 Promotions Александр Красюк призвал Хижняка перейти в профессионалы.

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