Призер Олимпиады-2020 Хижняк рассказал, чем будет заниматься дальше
Серебряный призер Олимпиады в Токио Александр Хижняк рассказал, что пока не спешит становиться профессиональным боксером
Об этом сообщает LIGA.Life .
По словам Хижняка, ближайшие три года он продолжит выступать в любителях и готовиться к Олимпиаде-2024.
"Я не боюсь потерять эти три года до Олимпиады-2024. Думаю, в профессиональный бокс надо переходить тогда, когда ты готов. Это другой бокс, другая временная дистанция - вместо трех раундов у тебя двенадцать, другие соперники, другой подход. Это не просто выступить удачно на Олимпиаде, а завтра получить профессиональный контракт. Уверен, что три года до Олимпиады в Париже лучше подготовят меня к профессиональному боксу ", - рассказал Александр Хижняк.
- Напомним, 7 августа украинский боксер Александр Хижняк проиграл в финале Олимпийских игр в Токио бразильцу Эберту Соузе и получил серебряную награду.
- 8 августа генеральный директор промоутерской компании K2 Promotions Александр Красюк призвал Хижняка перейти в профессионалы.
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