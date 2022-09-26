Приз крымских татар в ряды армии РФ является причиной для немедленной и жесткой реакции мира, - Зеленский
Призыв крымских татар в ряды армии РФ является причиной немедленной и жесткой реакции мира, потому что это еще один элемент геноцидной политики России
Об этом президент Украины Владимир Зеленский отметил в собственном вечернем обращении.
"Мы будем делать и особый упор. Упор на том, что преступная мобилизация используется Россией не только для того, чтобы продлить страдания людей в Украине и еще больше дестабилизировать мир, но и для того, чтобы физически уничтожить мужчин - представителей коренных народов, которые живут на территориях, контролируемых пока, временно, Российской Федерацией", - заявил Зеленский.
По его словам, ситуация в оккупированном Крыму катастрофическая.
"Полностью подтверждается информация о крымскотатарском народе: большинство мобилизационных повесток расписано там именно на киримле. Это еще один элемент геноцидной политики России, еще одна причина для немедленной и жесткой реакции всего мира", - подчеркнул он.
- 25 сентября МИД Украины объяснило, как сейчас правильно выехать из оккупированного Крыма и других временно оккупированных территорий через Грузию, Азербайджан и Казахстан.
- 26 сентября во время вечернего видеообращения Зеленский призвал жителей Дагестана сражаться против преступной мобилизации в РФ.
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