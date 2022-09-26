Об этом президент Украины Владимир Зеленский отметил в собственном вечернем обращении.

"Мы будем делать и особый упор. Упор на том, что преступная мобилизация используется Россией не только для того, чтобы продлить страдания людей в Украине и еще больше дестабилизировать мир, но и для того, чтобы физически уничтожить мужчин - представителей коренных народов, которые живут на территориях, контролируемых пока, временно, Российской Федерацией", - заявил Зеленский.

По его словам, ситуация в оккупированном Крыму катастрофическая.

"Полностью подтверждается информация о крымскотатарском народе: большинство мобилизационных повесток расписано там именно на киримле. Это еще один элемент геноцидной политики России, еще одна причина для немедленной и жесткой реакции всего мира", - подчеркнул он.

25 сентября МИД Украины объяснило, как сейчас правильно выехать из оккупированного Крыма и других временно оккупированных территорий через Грузию, Азербайджан и Казахстан.

26 сентября во время вечернего видеообращения Зеленский призвал жителей Дагестана сражаться против преступной мобилизации в РФ.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb