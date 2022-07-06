Об этом сообщает Общественное Крым со ссылкой на выступление представительницы президента в АР Крым и г. Севастополь Тамилы Ташевой на брифинге о ситуации в оккупированном Крыму и преступлениях РФ.

В оккупированном Крыму работают приюты для переселенцев. Эти пункты временного размещения рассчитаны на 340 человек.

Как подчеркнула представитель президента в АР Крым и г. Севастополь Тамила Ташева, эти приюты для переселенцев в оккупированном Крыму жестко охраняются, чтобы их жители не контактировали с местным населением полуострова и не рассказывали ему правду о войне. "Оккупационные администрации не заинтересованы в том, чтобы люди с материковой части Украины оставались на полуострове, - сказала Тамила Ташева. - Оккупированный Крым используется исключительно для транзита. И люди должны перемещаться дальше, в отдаленные регионы РФ - Урал, Сибирь и т.д.".

Представительница президента в АР Крым и Севастополе также отметила, что оккупанты используют Крым для вынужденного вывоза украинцев с оккупированных территорий и зон активных боевых действий и насильственного перемещения и удержания на территории оккупированного Крыма гражданских заложников, военнопленных, бывших военнослужащих, работников местных органов власти. В то же время на полуостров рашисты везут с оккупированных территорий Украины детей-сирот, а также крымских татар из Херсона.

Сейчас выяснить, сколько украинских граждан после 24 февраля были принудительно перемещены или вынуждены выехать в оккупированный Крым, довольно сложно. Можно только делать выводы о том, что человеческий поток очень интенсивный.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что до конца 2022 года украинские военные должны зайти на территорию оккупированного Крыма.

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