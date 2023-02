Пусть вас не шокирует масштаб денежных злоупотреблений.

Не произошло ничего такого, что нельзя было объяснить логикой, арифметикой и законами биологии.

Объем денежных потоков в Украине резко вырос, особенно плохо контролируемых денежных потоков. Когда часть денег идет через "честное слово" и частные карты и руки физических лиц.

Если честно, то в нашей стране никогда не было такого массива денег. И поэтому привычный объем коррупции, к которому мы привыкли (страшное слово, да), просто масштабировался к новому размеру ресурсов. Как оптическое увеличение под микроскопом – его стало лучше видно. Раньше коррупция жила на миллиардах гривен, а теперь на миллиардах долларов. А это увеличение 40+, согласно текущему курсу валют.

Определенной колонии коррупционных бацилл, жившей на определенном объеме питательного материала, просто добавили еще целую кучу удобрения и обогащенного питательного материала. Колония сразу размножится и вырастет. Таковы законы биологии

Принцип fake it till you make it никто не отменял. Есть шанс, что из имитации борьбы с коррупцией вырастет потом нормальная, здоровая и настоящая и эффективная борьба

Хотя в этом есть и огромный положительный момент – принцип fake it till you make it никто не отменял. Есть шанс, что из имитации борьбы с коррупцией вырастет потом нормальная, здоровая и настоящая и эффективная борьба.

Как утверждает новый интернет-мем: "Бюджет сам виноват в том, что с ним происходит — он знал, куда идет и кто там будет".

Об авторе: Владимир Гевко, маркетолог, блоггер

