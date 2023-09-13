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"Привлекли агентов из разных сфер": движение АТЕШ признало, что помогло в атаке по флоту россиян в Севастополе

13 сентября, 2023 среда
21:49
Война с Россией

Вечером среды, 13 сентября, крымские партизаны из движения АТЕШ заявили, что помогли в атаке по флоту россиян в Севастополе

Об этом сообщает официальный телеграм-канал движения АТЕШ.

По словам партизан, крымчане больше года собирают разведывательную информацию для Сил обороны Украины.

"В течение прошлой недели наши люди вели активную деятельность по выявлению важных военных целей врага. Были привлечены агенты из разных сфер: гражданские, военнослужащие Черноморского флота России и работники ремонтного завода (прим. – на нем проходил последний этап ремонта одной из целей)", - пишет АТЕШ.

Партизаны подчеркнули, что они причастны к тому, что большой десантный корабль "Минск" и подлодка "Ростов-на-Дону" успешно поражены.

"Спасибо севастопольцам, которые каждый день присылают данные, фотографии и координаты с ценной информацией. Разведка дает свои плоды и мы продолжим работать вместе с Силами обороны Украины для уничтожения вражеских войск", - говорится в сообщении.

  • В ночь на 13 сентября Россия обвинила Украину в массированном ракетном ударе по судоремонтному заводу в Севастополе и повреждении двух кораблей. В украинской разведке подтвердили поражение большого десантного корабля и подводной лодки РФ.
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