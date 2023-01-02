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OPINION

"Привлекательный" имперский образ разбился на скалах реальности

Петр Олещук
2 января, 2023 понедельник
10:06
Мнение

Этот год превратил термин "ось зла" из чего-то достаточно абстрактно-публицистического во вполне конкретное, материализовал эту самую "ось"

Подумал, что этот год превратил термин "ось зла" из чего-то достаточно абстрактно-публицистического во вполне конкретное, материализовал эту самую "ось". Весь адекватный мир понимает, кто в эту "ось" входит, и что ведущий ее субъект – раша.

С последней вообще все очень интересно, потому что так же отчетливо мы наблюдали полную деконструкцию "русского мифа", формировавшегося веками. В его рамках "Россия" - это мрачная, но своеобразная привлекательная цивилизация, обладающая "большой культурой", и многое другое интересное и экзотическое для среднестатистического европейца и американца. Конечно, были в мире и раньше люди, которые вполне трезво оценивали т.н. "Россию" как выразительный тупик развития человечества, злую и отвратительную империю, что может и хочет только разрушать. Но у "широких масс" отношение сохранялось вполне снисходительным.

Теперь все не так. Точнее, движется по направлению к "все не так", потому что очень многие индивиды из последних сил хватаются за вымышленный образ "России", которой никогда не существовало. К их числу относится и папа Франциск, который все тоскует по "русской культуре", но это все тени прошлого.

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Очень многие индивиды из последних сил хватаются за вымышленный образ "России", которой никогда не существовало. К их числу относится и папа Франциск, который все тоскует по "русской культуре", но это все - тени прошлого

Весь этот обаятельный имперский образ разбился на скалах реальности. Реальности геноцида, воровства, ворованных унитазов и "чмобиков", гонимых на мясо.

Все увидели просто зло, у которого нет и не может иметь полутонов. В этой своей абсолютности некоторым зло даже кажется карикатурным... "Ну не может же быть так..." Может! Более того — так и есть. Карикатурное, коррумпированное, тупое зло, которое от этого только приобретает полноту своей воровской природы

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Все увидели просто зло, у которого нет и не может иметь полутонов. В этой своей абсолютности некоторым зло даже кажется карикатурным... "Ну не может же быть так..." Может! Более того — так и есть. Карикатурное, коррумпированное, тупое зло, которое от этого только приобретает полноту своей воровской природы.

Пытаясь "погасить" Украину, они наоборот снова и снова "подсвечивают" свою собственную природу, которая раньше для многих оставалась во тьме. Раньше — в доинтернетную эпоху, когда можно было придумать реальность, описать ее в книгах и фильмах и строить легитимность, опираясь на такую вымышленную реальность.

Но выдумки распадаются, исчезают на наших глазах. Имперский миф превращается в анекдот, действующими лицами которого являются: один бункерный дед, дебильный "туземный" вождь из прислуги деда, несколько карикатурных генералов, агрессивные алкоголики и лживые пропагандисты.

Имперский миф превращается в анекдот, действующими лицами которого являются: один бункерный дед, дебильный "туземный" вождь из прислуги деда, несколько карикатурных генералов, агрессивные алкоголики и лживые пропагандисты

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Если бы у людей, дирижирующих финальным актом жизни империи, было стратегическое видение, они бы уже испугались. Ибо империя может выжить в самых тяжелых ситуациях. Даже, например, потеряв армию и часть территорий. Всё это можно вернуть. Но империя не может без пафосного, героического и серьезного мифа. Поэтому именно эта империя здесь и сейчас обречена.

А Украина, наоборот, нашла себя. Как персонаж, внезапно вышедший из многолетней комы мелодрамы, который вспомнил, кем он есть. Очень долгое время Украина просто не помнила себя, самоосознаваясь как обычный обломок империи. Как обломок империи она загнивала так же, как и сама империя. Может быть, даже в худших формах. А почему? Ибо обломок всегда хуже целого, особенно если именно это целое – это просто отживший организм. Поэтому Украина должна была либо встать на путь поиска себя, либо исчезнуть. Пройдя близко к последнему, мы все-таки встали на путь к первому. И все остальное (от дерусификации и до военного сотрудничества с США) – производное от этого самообретения.

Украина находит себя, "Россия" – окончательно теряет. И это сейчас главное.

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Об авторе. Петр Олещук, политолог

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