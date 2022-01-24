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Привлечение РФ к дипломатии, ответ на возможную агрессию и помощь Украине: Евросоюз определил три направления выхода из кризиса безопасности

24 января, 2022 понедельник
21:37
Общество ЕС

Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель изложил скоординированную позицию стран Евросоюза относительно трех главных направлений выхода из кризиса безопасности в Украине и ЕС, вызванной агрессией Российской Федерации

Об этом Боррель сообщил в Брюсселе во время пресс-конференции по итогам Совета министров ЕС по иностранным делам, передает Укринформ.

"Первый путь – это коллективные дипломатические усилия, чтобы убедить Россию выбрать путь диалога. Они будут продолжаться, даже несмотря на то, что российская риторика не вызывает много доверия. С этой точки зрения министры поручили мне продолжать координировать позицию Европейского Союза со всеми нашими ключевыми партнерами. в частности, с США, НАТО и Председанием ОБСЕ", - сказал Боррель.

Он добавил, что министры ЕС призвали РФ к переговорам в рамках ОБСЕ и Совета Россия-НАТО. Кроме того, Боррель подчеркнул, что Евросоюз будет способствовать возобновлению Нормандского процесса и осуществлению Минских соглашений.

Представитель ЕС подчеркнул, что важной составляющей также противодействие дезинформации, а именно нужно объяснять людям, что на самом деле происходит на Востоке Европы.

"Второе направление - если дипломатия провалится, - хотя мы сделаем все, чтобы дипломатия сработала. Но если дипломатия потерпит неудачу, мы очень далеко продвинулись в подготовке ответов на потенциальную российскую агрессию. Без сомнения, после этого будут быстрые и целенаправленные действия, при условии мощного единства не только в пределах Европейского Союза, но и в международном измерении", – подчеркнул Боррель.

Третьим направлением представитель ЕС назвал повышение устойчивости Украины и ее партнеров. В частности, он напомнил о новом пакете макрофинансовой помощи для Украины объемом €1,2 млрд. Боррель подчеркнул, что в будущем Украину ждет помощь в кредитах и грантах, а вскоре Еврокомиссар Оливер Варгее представит разные предложения украинскому правительству.

Отдельно Боррель отметил, что ЕС рассматривает поддержку в сфере кибернетических и гибридных угроз. По его словам, в случае необходимости в Украине могут развернуть миссию по киберзащите. В рамках такого направления помощи рассматривается также повышение логистических возможностей украинской армии и реализация идеи развертывания в стране Вспомогательной миссии ЕС по реформированию военного образования.

"Мы должны также поддерживать тесные контакты с нашими партнерами, в частности с Грузией и Молдовой, и продолжать посылать им послания, что повышение внутренней устойчивости основано на мощных демократических институтах, что очень важно для способности противостоять внешним угрозам. С этой целью мы призываем и Украину продолжать работать над реформами", - заметил Боррель.

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русская агрессия
Жозеп Боррель
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