Привлечение "полка Кадырова" и обстрелы "будки в России": СБУ обнародовала разговоры боевиков "Л/ДНР"

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.



На обнародованных записях слышно, как террористы и жители временно оккупированных территорий:

между собой признаются, что сами устраивают провокации и обстреливают мирное население;

обсуждают накопление русских войск, в том числе привлечение чеченцев "полка Кадырова";

удивляются, что силы ВСУ не ведутся на провокационные обстрелы боевиков;

рассказывают, что сами же боевики попали "в будку в России" (позже ФСБ назвала это "обстрелом пограничного пункта РФ в Ростовской области");

подтверждают, что их снаряды попали в Луганскую ТЭС (в результате чего город Счастье остался без электро-, водо- и теплоснабжения).

Напомним, 22 февраля в городе Счастье в Луганской области, который 21 февраля остался без света из-за обстрелов, на два часа возобновили электроснабжение, после чего, в результате обстрела трансформатора, свет снова пропал.

19 февраля российские СМИ сообщили о разрыве снаряда в Ростовской области в 1 км от границы с Украиной.

Эти разговоры СБУ получила в ходе контрразведывательной работы, проводимой для отражения и сдерживания вооруженной агрессии РФ в Донецкой и Луганской областях.Материалы рассекретили и обнародовали с разрешения следователей СБУ, чтобы показать, кто действительно ответственен за нагнетание ситуации на востоке Украины.