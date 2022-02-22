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Привлечение "полка Кадырова" и обстрелы "будки в России": СБУ обнародовала разговоры боевиков "Л/ДНР"
Сотрудники СБУ получили разговоры боевиков "Л/ДНР", которые в феврале 2022 года начали эскалацию событий на Донбассе
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
На обнародованных записях слышно, как террористы и жители временно оккупированных территорий:
- между собой признаются, что сами устраивают провокации и обстреливают мирное население;
- обсуждают накопление русских войск, в том числе привлечение чеченцев "полка Кадырова";
- удивляются, что силы ВСУ не ведутся на провокационные обстрелы боевиков;
- рассказывают, что сами же боевики попали "в будку в России" (позже ФСБ назвала это "обстрелом пограничного пункта РФ в Ростовской области");
- подтверждают, что их снаряды попали в Луганскую ТЭС (в результате чего город Счастье остался без электро-, водо- и теплоснабжения).
Материалы рассекретили и обнародовали с разрешения следователей СБУ, чтобы показать, кто действительно ответственен за нагнетание ситуации на востоке Украины.
- Напомним, 22 февраля в городе Счастье в Луганской области, который 21 февраля остался без света из-за обстрелов, на два часа возобновили электроснабжение, после чего, в результате обстрела трансформатора, свет снова пропал.
- 19 февраля российские СМИ сообщили о разрыве снаряда в Ростовской области в 1 км от границы с Украиной.
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