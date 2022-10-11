Об этом говорится в заявлении G7, обнародованном на сайте Белого дома.

"Мы решительно осуждаем эти нападения и напоминаем, что неизбирательные нападения на невиновное гражданское население являются военным преступлением. Мы привлечем к ответственности президента Путина и виновных", - говорится в заявлении.

Кроме того, Семерка осудила попытки аннексии Россией территорий Украины.

"G7 решительно осуждает и однозначно исключает незаконную попытку аннексии Россией Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины в дополнение к Автономной Республике Крым и городу Севастополь. Мы торжественно повторяем, что никогда не признаем эту незаконную аннексию или фиктивные референдумы, которые Россия использует для ее оправдания. Россия грубо нарушила принципы, закрепленные в Уставе ООН. Они не могут и не дают России легитимных оснований для изменения границ Украины. Мы призываем все страны однозначно отвергнуть эти нарушения международного права и требуем от России прекратить все военные действия и немедленно, полностью и безоговорочно вывести все свои войска и военную технику из Украины", – заявили страны G7.



Также участники Большой семерки пообещали продолжить санкционную политику в отношении РФ.

"Мы накладывали и продолжаем накладывать дальнейшие экономические расходы на Россию, включая физические и юридические лица – внутри и за пределами России, – которые оказывают политическую или экономическую поддержку незаконным попыткам России изменить статус территории Украины", - заявляет G7.

Кроме того, Большая семерка предупредила РФ о "серьезных последствиях" в случае применения ядерного, химического или биологического оружия, заявив, что за любой инцидент на Запорожской АЭС ответственна Россия.

"Мы сожалеем об умышленных эскалационных шагах России, включая частичную мобилизацию резервистов и безответственную ядерную риторику, которая ставит под угрозу глобальный мир и безопасность. Мы подтверждаем, что любое применение Россией химического, биологического или ядерного оружия будет иметь серьезные последствия. Мы осуждаем действия России на Запорожской АЭС Украины и давление, оказываемое на персонал объекта. Это дальнейшая безответственная эскалация и мы будем считать Россию ответственной за любой инцидент, вызванный их действиями. Безопасность, охрана и гарантии ядерного объекта имеют первостепенное значение и мы поддерживаем усилия Международного агентства по атомной энергии в этом отношении", – заявляет G7.

Лидеры G7 также призвали самопровозглашенные власти Беларуси не помогать России в войне против Украины.

"Мы снова призываем белорусские власти прекратить содействовать российской захватнической войне, позволяя российским вооруженным силам использовать территорию Беларуси и оказывая поддержку российским военным. Объявление о создании совместной военной группировки с Россией является последним примером соучастия белорусского режима с Россией. Мы вновь призываем режим Лукашенко полностью придерживаться обязательств по международному праву", - говорится в заявлении.



Страны Большой семерки подтвердили полную поддержку независимости, территориальной целостности и суверенитета Украины в международно признанных границах и пообещали продолжать финансовую, гуманитарную, военную, дипломатическую и правовую поддержку "сколько потребуется", в том числе помочь подготовиться к зиме.

"В соответствии с международным правом, в частности Уставом ООН, Украина имеет законное право защищаться от российской агрессии и восстановить полный контроль над своей территорией в пределах международно признанных границ. Мы заверили президента Зеленского в том, что мы непоколебимы в своей приверженности оказанию поддержки, необходимой Украине для защиты своего суверенитета и территориальной целостности. Мы будем продолжать оказывать финансовую, гуманитарную, военную, дипломатическую и правовую поддержку и будем твердо поддерживать Украину столько, сколько будет нужно. Мы стремимся поддерживать Украину в обеспечении готовности к зиме", - заявили страны G7.



Большая семерка также подчеркнула, что условиями восстановления мира должны быть территориальная целостность Украины, восстановление Украины, в том числе на средства России, привлечение к ответственности причастных к военным преступлениям РФ.



"Ни одна страна не хочет мира больше, чем Украина, люди которой пострадали от смерти, перемещения и бесчисленных зверств в результате российской агрессии. В знак солидарности с Украиной лидеры G7 приветствуют готовность президента Зеленского к справедливому миру. Это должно включать следующие элементы: соблюдение Устава ООН защиты территориальной целостности и суверенитета; сохранение способности Украины защищаться в будущем; обеспечение восстановления и реконструкции Украины, включая изучение путей для этого за счет средств из России; привлечение к ответственности за российские преступления, совершенные во время войны", - говорится в заявлении.



Также G7 выразила обеспокоенность повреждением трубопроводов "Северного потока", назвав его умышленным.

"Мы глубоко озабочены умышленным повреждением трубопроводов Nordstream в международных водах Балтийского моря и решительно осуждаем любое умышленное нарушение критической инфраструктуры. Мы приветствуем текущие расследования. Мы будем действовать солидарно и тесно координированно, чтобы преодолеть негативное влияние агрессии России на глобальную экономическую стабильность, в том числе путем продолжения сотрудничества по обеспечению энергетической безопасности в G7 и за ее пределами", - заявили лидеры Семерки.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский предложил G7 поддержать размещение на границе Украины и Беларуси международных наблюдателей и попросил предоставить Украине современные системы противовоздушной и противоракетной обороны.

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