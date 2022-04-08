"Привлечем к ответственности РФ и Путина": глава МИД Британии отреагировал на удар оккупантов по вокзалу Краматорска, в результате которого погибли 50 человек

Об этом она написала в твиттере .



"Ошеломленный ужасными сообщениями о российских ракетных обстрелах мирных жителей на железнодорожном вокзале Краматорска на востоке Украины", - написала министр.



Лиз Трас отметила, что обстрел мирных жителей является военным преступлением.



"Нацеливание на гражданских является военным преступлением. Мы привлечем к ответственности Россию и Путина", - подчеркнула глава британского МИД.

8 апреля россияне сбросили ракеты на железнодорожный вокзал Краматорска , когда там находились тысячи человек, пытавшихся эвакуироваться из Донбасса, в результате чего погибли 50 человек.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россияне ударили "точкой-У" по вокзалу Краматорска.

Мэр Краматорска заявил, что если бы оккупанты попали немного точнее, погибло бы 4000 человек .

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил , что Россия должна понести наказание за ракетный обстрел вокзала в Краматорске.

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