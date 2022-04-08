"Привлечем к ответственности РФ и Путина": глава МИД Британии отреагировал на удар оккупантов по вокзалу Краматорска, в результате которого погибли 50 человек
Глава МИД Великобритании Лиз Трас назвала преступлением обстрел российской "Точкой-У" мирных жителей на вокзале Краматорска и пообещала привлечь РФ и президента Владимира Путина к ответственности
Об этом она написала в твиттере .
"Ошеломленный ужасными сообщениями о российских ракетных обстрелах мирных жителей на железнодорожном вокзале Краматорска на востоке Украины", - написала министр.
Лиз Трас отметила, что обстрел мирных жителей является военным преступлением.
"Нацеливание на гражданских является военным преступлением. Мы привлечем к ответственности Россию и Путина", - подчеркнула глава британского МИД.
- 8 апреля россияне сбросили ракеты на железнодорожный вокзал Краматорска , когда там находились тысячи человек, пытавшихся эвакуироваться из Донбасса, в результате чего погибли 50 человек.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россияне ударили "точкой-У" по вокзалу Краматорска.
- Мэр Краматорска заявил, что если бы оккупанты попали немного точнее, погибло бы 4000 человек .
- Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил , что Россия должна понести наказание за ракетный обстрел вокзала в Краматорске.
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