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Привлечь внимание людей: Тренер "Манчестер Сити" Гвардиола пригрозил забастовкой из-за плотного календаря матчей

23 декабря, 2021 четверг
22:00
Спорт Пеп Гвардиола

Главный тренер английского "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола не в восторге от плотного календаря матчей в АПЛ

Об этом сообщает Manchester Evening News .

По словам Гвардиолы, если ситуация с календарем не изменится, то клубы могут начать бойкот.

"Традиция Boxing Day в АПЛ важна, я не стал бы ее менять. Проблема в расписании в целом. У игроков 2-3 недели отпуска летом, а затем снова начинается сезон. Это слишком. Сегодня тренеры будут общаться с АПЛ и телевещателями и будут решать, что лучше для всех. В первую очередь должно быть благополучие игроков. Возможно, нам нужна забастовка, бойкот, чтобы привлечь внимание людей. Но я не думаю, что дойдет до этого", – сказал главный тренер "Ман Сити" Хосеп Гвардиола.

"Манчестер Сити" лидирует в турнирной таблице АПЛ перед 19-м туром. До 1 января команде предстоит сыграть еще три матча. В соперниках "Лестер", "Брентфорд" и "Арсенал".

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Хосеп Гвардиола
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