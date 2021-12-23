Привлечь внимание людей: Тренер "Манчестер Сити" Гвардиола пригрозил забастовкой из-за плотного календаря матчей

Об этом сообщает Manchester Evening News .



По словам Гвардиолы, если ситуация с календарем не изменится, то клубы могут начать бойкот.



"Традиция Boxing Day в АПЛ важна, я не стал бы ее менять. Проблема в расписании в целом. У игроков 2-3 недели отпуска летом, а затем снова начинается сезон. Это слишком. Сегодня тренеры будут общаться с АПЛ и телевещателями и будут решать, что лучше для всех. В первую очередь должно быть благополучие игроков. Возможно, нам нужна забастовка, бойкот, чтобы привлечь внимание людей. Но я не думаю, что дойдет до этого", – сказал главный тренер "Ман Сити" Хосеп Гвардиола.



"Манчестер Сити" лидирует в турнирной таблице АПЛ перед 19-м туром. До 1 января команде предстоит сыграть еще три матча. В соперниках "Лестер", "Брентфорд" и "Арсенал".

23 декабря немецкий портал Transfermarkt обнародовал новый рейтинг самых дорогих футболистов АПЛ .

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