Привлечь внимание людей: Тренер "Манчестер Сити" Гвардиола пригрозил забастовкой из-за плотного календаря матчей
Главный тренер английского "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола не в восторге от плотного календаря матчей в АПЛ
Об этом сообщает Manchester Evening News .
По словам Гвардиолы, если ситуация с календарем не изменится, то клубы могут начать бойкот.
"Традиция Boxing Day в АПЛ важна, я не стал бы ее менять. Проблема в расписании в целом. У игроков 2-3 недели отпуска летом, а затем снова начинается сезон. Это слишком. Сегодня тренеры будут общаться с АПЛ и телевещателями и будут решать, что лучше для всех. В первую очередь должно быть благополучие игроков. Возможно, нам нужна забастовка, бойкот, чтобы привлечь внимание людей. Но я не думаю, что дойдет до этого", – сказал главный тренер "Ман Сити" Хосеп Гвардиола.
"Манчестер Сити" лидирует в турнирной таблице АПЛ перед 19-м туром. До 1 января команде предстоит сыграть еще три матча. В соперниках "Лестер", "Брентфорд" и "Арсенал".
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