Привлечь внимание к военной помощи в Украине и активизировать производство. Байден посетит завод, выпускающий Javelin

Об этом сообщает Defense News.

Визит Президента США на завод Lockheed Martin должен привлечь внимание американской общественности к роли оборонной промышленности США в производстве оружия, помогающего украинским военным отразить наступление России. Также найти пути увеличения объемов производства.

Lockheed Martin за предыдущие 20 лет выпустил более 50 000 ракет Javelin, 13 тысяч из которых - в 2021 году. В настоящее время промышленные мощности позволяют производить до 2100 Javelins в год. Но в американской администрации ищут пути увеличения производства. Ведь только на нужды Украины, с начала полномасштабной войны 24 февраля Соединенные Штаты направили более 5 500 противотанковых ракетных комплексов Javelin.

Также известно, что во время визита Джо Байден планирует выступить с новым заявлением о предоставлении Украине военной помощи.

Отметим, 28 апреля Конгресс США проголосовал за предоставление ленд-лиза Украине. Для этих нужд предусмотрено $33 млрд, из которых около 20 млрд – на вооружение.

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