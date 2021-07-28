Привлечь внимание к бездействию власти в отношении ЛГБТ и произвола полиции: под Офисом президента проведут Рейвах Прайд
ЛГБТ сообщество проведет прайд у Офиса президента, который состоится 30 июля в 16:00 в формате рейва
Об этом говорится на странице события в Facebook .
Активисты хотят привлечь внимание к бездействию власти в отношении ЛГБТК + сообщества и произвола полиции в отношении деятелей музыкантов.
Речь идет о рейдах на ночные клубы и избиении полицией художника Мити Бугайчука.
Среди требований прайда:
- Принятие законопроекта № 5488 "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Уголовный кодекс Украины относительно борьбы с проявлениями дискриминации".
- Реформа полиции, прокуратуры и судебной системы.
- Немедленное расследование нападений радикалов на ЛГБТ + и на феминистские события, активисток и организации.
- Расследование рейдов на учреждения электронной сцены столицы и неправомерных задержаний культурных деятелей.
- Создание условий для развития электронной сцены в Украине.
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