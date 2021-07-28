Привлечь внимание к бездействию власти в отношении ЛГБТ и произвола полиции: под Офисом президента проведут Рейвах Прайд

Об этом говорится на странице события в Facebook .



Активисты хотят привлечь внимание к бездействию власти в отношении ЛГБТК + сообщества и произвола полиции в отношении деятелей музыкантов.



Речь идет о рейдах на ночные клубы и избиении полицией художника Мити Бугайчука.

Среди требований прайда:

Принятие законопроекта № 5488 "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Уголовный кодекс Украины относительно борьбы с проявлениями дискриминации".

Реформа полиции, прокуратуры и судебной системы.

Немедленное расследование нападений радикалов на ЛГБТ + и на феминистские события, активисток и организации.

Расследование рейдов на учреждения электронной сцены столицы и неправомерных задержаний культурных деятелей.

Создание условий для развития электронной сцены в Украине.

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На рэйве будут выступать украинские диджеи OLHA и NASTIA, дуэт Gael x Zauber, а также сыграет исполнитель Stef Mendesidis.