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"Привлечь виновных к ответственности": Зеленский и премьер Нидерландов договорились о дальнейшем сотрудничестве по расследованию катастрофы МН17

2 февраля, 2022 среда
13:41
Общество МН17

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским анонсировали продолжение сотрудничества в расследовании ущерба в 2014 году в ОРДО самолета рейса MH17 и привлечении к ответственности виновных

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Владимир Зеленский отметил, что на днях ЕСПЧ начал слушание дела об убытии в 2014 году над ОРДО пассажирского самолета рейса MH17, и отметил, что Украина и Нидерланды продолжат тесное сотрудничество в этом направлении, в частности, в рамках совместной следственной группы по расследованию авиакатастрофы.

Премьер-министр Нидерландов напомнил, что в результате сбития самолета 17 июля 2014 года погибли 299 человек.

"Мы хотим достичь правосудия, установить правду и привлечь к ответственности тех, кто отвечает за эту трагедию. Это нелегкий процесс, но мы не будем сдаваться. Это не вариант для нас обоих", - подчеркнул он.

Марк Рютте сообщил, что ЕСПЧ в Страсбурге начал слушания по межгосударственному представлению Нидерландов против России по поводу сбития самолета.

"Мы тесно сотрудничаем с Украиной и Офисом президента по этому вопросу. И я хотел бы лично поблагодарить Вас за все, что Вы делаете, помогая нам в этом сотрудничестве. Вы и премьер-министр многое для этого делаете. Это для нас очень важно , равно как для Украины и для других стран - Малайзии, Бельгии и Австралии. Очень вам спасибо", - сказал он.

  • Напомним, пассажирский Boeing-777 с 298 людьми был сбит на временно оккупированной территории на Донбассе в 2014 году. Все люди погибли. 23 мая 2018 года родственники погибших в крушении МН17 обнародовали открытое письмо россиянам , в котором обвинили в сбитии лайнера российских лидеров. 24 мая Совместная следственная группа представила отчет, из которого следует, что авиалайнер Boeing рейса МН17 компании "Малайзийские авиалинии" сбили 17 июля 2014 над оккупированной Россией территорией Украины по установке "Бук" 53-й зенитно-ракетной бригады оружия. Международная следственная группа показала обломок ракеты , сбившей MH17.
  • Генсек НАТО назвал профессиональными выводы следователей по делу MH17. Австралия и Нидерланды официально обвинили Россию в крушении MH17. ЕС полностью поддерживает расследование крушения MH17.
  • В ноябре 2018 года родственники погибших в авиакатастрофе МН17 подали в ЕСПЧ иски против России.
  • В 2019 году дело о крушении частично передано в Гаагский суд.
  • 7 июня 2021 года суд Гааги начал слушание по существу дела.
  • 8 декабря 2021 родственники погибших в авиакатастрофе подготовили 301 иск о компенсациях.
  • ЕСПЧ перенес рассмотрение дела Украины и Нидерландов против России.
  • 20 декабря 2021 прокуроры заявили, что "Бук" привезли из РФ накануне сбивания самолета, и назвали обвиняемых виновными в убийстве.
  • 21 декабря 2021 прокуроры сообщили, что следствие определило российский "Бук" по 15 признакам.
  • Нидерландская прокуратура предъявила требование о пожизненном заключении для всех обвиняемых в сбыте самолета рейса MH17.
  • ЕСПЧ анонсировало на 26 января слушания по трем заявлениям относительно российско-украинской войны, в частности о сбитом в 2014 году в ОРДО пассажирском самолете рейса MH17.
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Новости
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Нидерланды
расследование
авиакатастрофа
MH17
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