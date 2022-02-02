"Привлечь виновных к ответственности": Зеленский и премьер Нидерландов договорились о дальнейшем сотрудничестве по расследованию катастрофы МН17

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Владимир Зеленский отметил, что на днях ЕСПЧ начал слушание дела об убытии в 2014 году над ОРДО пассажирского самолета рейса MH17, и отметил, что Украина и Нидерланды продолжат тесное сотрудничество в этом направлении, в частности, в рамках совместной следственной группы по расследованию авиакатастрофы.



Премьер-министр Нидерландов напомнил, что в результате сбития самолета 17 июля 2014 года погибли 299 человек.



"Мы хотим достичь правосудия, установить правду и привлечь к ответственности тех, кто отвечает за эту трагедию. Это нелегкий процесс, но мы не будем сдаваться. Это не вариант для нас обоих", - подчеркнул он.



Марк Рютте сообщил, что ЕСПЧ в Страсбурге начал слушания по межгосударственному представлению Нидерландов против России по поводу сбития самолета.



"Мы тесно сотрудничаем с Украиной и Офисом президента по этому вопросу. И я хотел бы лично поблагодарить Вас за все, что Вы делаете, помогая нам в этом сотрудничестве. Вы и премьер-министр многое для этого делаете. Это для нас очень важно , равно как для Украины и для других стран - Малайзии, Бельгии и Австралии. Очень вам спасибо", - сказал он.