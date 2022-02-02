"Привлечь виновных к ответственности": Зеленский и премьер Нидерландов договорились о дальнейшем сотрудничестве по расследованию катастрофы МН17
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским анонсировали продолжение сотрудничества в расследовании ущерба в 2014 году в ОРДО самолета рейса MH17 и привлечении к ответственности виновных
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Владимир Зеленский отметил, что на днях ЕСПЧ начал слушание дела об убытии в 2014 году над ОРДО пассажирского самолета рейса MH17, и отметил, что Украина и Нидерланды продолжат тесное сотрудничество в этом направлении, в частности, в рамках совместной следственной группы по расследованию авиакатастрофы.
Премьер-министр Нидерландов напомнил, что в результате сбития самолета 17 июля 2014 года погибли 299 человек.
"Мы хотим достичь правосудия, установить правду и привлечь к ответственности тех, кто отвечает за эту трагедию. Это нелегкий процесс, но мы не будем сдаваться. Это не вариант для нас обоих", - подчеркнул он.
Марк Рютте сообщил, что ЕСПЧ в Страсбурге начал слушания по межгосударственному представлению Нидерландов против России по поводу сбития самолета.
"Мы тесно сотрудничаем с Украиной и Офисом президента по этому вопросу. И я хотел бы лично поблагодарить Вас за все, что Вы делаете, помогая нам в этом сотрудничестве. Вы и премьер-министр многое для этого делаете. Это для нас очень важно , равно как для Украины и для других стран - Малайзии, Бельгии и Австралии. Очень вам спасибо", - сказал он.
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