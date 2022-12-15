Последние данные российского Левада-Центра свидетельствуют о том, что более 74% респондентов поддерживают военную агрессию против Украины. Питер Померанцев считает эти данные недостоверными из-за условий, в которых проводился опрос.

“Левада-Центр является уважаемой организацией по многим причинам, но она не может избежать трудностей работы в условиях диктатуры. Часто, когда вы прямо спрашиваете людей о такой теме, как война, они не хотят сказать, что думают. Поэтому результаты такого опроса не соответствуют методологии и не могут быть достоверны”, – сказал Померанцев.

Британский журналист убежден, что любой опрос в России не имеет смысла как такового.

“Я лично не верю, что мы можем говорить об общественном мнении в России, потому что это культура, где общественное мнение не имеет особого значения. Люди просто соглашаются с тем, что хочет Кремль. Это авторитарная культура, а не демократическая. Сегодня Кремль говорит, что хочет войны, и люди с этим соглашаются. Завтра Кремль скажет, что хочет мира, и люди это решение будут приветствовать. В этом смысле какие-либо исследования общественного мнения в условиях диктатуры просто не очень интересны. Однако интересно взглянуть на многие другие факторы. К примеру, протестов против войны нет в стране и за пределами России тоже. Поэтому люди просто сходятся во мнении, что все, что делает Кремль, – это правильно”, – считает он.

Проводя один из опросов, Питер Померанцев нашел определенную закономерность в восприятии российскими правды.

Чем больше люди поддерживали Кремль и смотрели государственные СМИ, тем с большей вероятностью они считали, что правда субъективна, а объективных фактов не существует. И чем меньше они смотрели государственные СМИ и чем дальше были отождествления с Кремлем, тем больше им казалось, что объективная правда существует. Поэтому одной из главных линий кремлевской пропаганды есть то, что правда необъективна”, – отметил он.

Отвечая на вопрос о том, будут ли привлечены к ответственности кремлевские пропагандисты, он отметил:

“Обычно пропагандисты избегают суда. Они говорят "это были только слова" или "у нас не было власти, и нам говорили, что делать". Итак, если вы хотите признать их виновными в пособничестве военным преступлениям, то должны показать, что российские пропагандисты не просто говорят противные вещи, а что они знают, что являются соучастниками военных преступлений, преступлений против человечества, преступления агрессии и, возможно, геноцида Пропаганда — это не просто неприятные люди на телевидении, это фермы троллей, это оптимизация поисковых систем, системное использование информационных кампаний для содействия военным преступлениям. Следовательно, привлечь российских пропагандистов к ответственности будет очень тяжело, но я думаю, что мы сможем это сделать”.