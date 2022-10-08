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"Привлечь РФ к ответственности - гарантировать долгосрочность мира": Зеленский призвал наказать власти России за войну против Украины

8 октября, 2022 суббота
18:01
война с Россией

Президент Владимир Зеленский призвал применить к РФ принцип неотвратимости наказания, ведь привлечение ее к ответственности – гарантия мира

Об этом он заявил в обращении к участникам и гостям Черногорского форума по безопасности.

"Долгие годы руководитель России и его окружение ощущали полную безнаказанность. Они разрушили демократию в своей стране и начали разрушать все вокруг России. Они привыкли воровать то, что им нравится, и покупать тех, кто должен был защищать от них национальные интересы того или иного государства", – отметил Владимир Зеленский.

Он отметил, что в 2014 году РФ начала войну против Украины, поскольку почувствовала свою безнаказанность после нападения на Грузию. Полномасштабное вторжение 24 февраля россияне осуществили потому, что не верят, что мир сможет привлечь их не только за преступление агрессии против суверенного государства, но и за любое, какое можно представить.

"Поэтому привлечь их к ответственности - это гарантировать долгосрочность мира после этой войны, неотвратимость наказания - один из ключевых принципов уголовного судопроизводства. И мы должны применить этот принцип к российскому руководству так, как они это заслуживают", - подчеркнул президент.

  • По состоянию на 6 августа было известно, что трибунал по военной агрессии РФ против Украины будет создан в течение нескольких месяцев, и к концу года появится проект его устройства.
  • 26 сентября Офис президента и МИД провели брифинг для иностранных дипломатов, чтобы рассказать о создании международного трибунала.
  • 5 октября омбудсмен Дмитрий Лубинец напомнил о пытках украинцев россиянами и призвал создать трибунал по военным преступлениям РФ.
  • Президент Владимир Зеленский также призвал создать Спецтрибунал по военным преступлениям РФ против Украины, чтобы наказать тех, кого не достают другие суды.
  • 7 октября Верховная Рада призвала мир создать Спецтрибунал для РФ .

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