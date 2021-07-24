Прививку от коронавируса получили 3 млн украинцев, - МЗ

Об этом сообщает Министерство здравоохранения в facebook.

По данным Минздрава, уже более 3 млн человек получили хотя бы одну дозу вакцины от COVID-19.

23 июля были вакцинированы 152 675 человек. Одну дозу получили 90 072 человека, полностью иммунизированы - 62 603 человека.

Таким образом, с начала прививочной кампании привито 3 010 140 человек, из них получили 1 дозу - 3 010 138 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 1 681 734 человека. Всего сделано 4 691 872 прививки.