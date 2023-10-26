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Прививки против кори получили 148 тыс. украинских детей, пропустивших плановую вакцинацию

26 октября, 2023 четверг
12:41
Общество

В Украине продолжается общенациональная кампания "догоняющей вакцинации", направленная на предотвращение вспышки кори: прививки против болезни получили уже 148 тысяч детей, пропустивших плановую вакцинацию

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Отмечается, что прививку вакциной, которая одновременно защищает от кори, краснухи и паротита (КПК), проводят во всех областях Украины. Две дозы вакцины позволяют сформировать иммунитет против трех типов инфекционных заболеваний.

"В ходе общенациональной кампании по "догоняющей вакцинации" против кори детей, которые в результате изменения места жительства, временного выезда за границу или других обстоятельств пропустили плановые прививки, проведено 148 206 прививок. Первую дозу наверстали 66 544 ребенка в возрасте от 2 , вторая доза - 81 662 ребенка в возрасте от 7 до 17 лет", - говорится в сообщении.

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Указано, что кампания прививок направлена на предотвращение вспышки кори в Украине, поскольку единственным возможным способом защититься является вакцинация.

В Минздраве отметили, что поскольку в последний раз в Украине вспышку кору фиксировали в 2017-2019 годах, сейчас риск вспышки оценивают как высокую. Еще одной причиной угрозы является низкий уровень вакцинации: для формирования коллективного иммунитета необходимо, чтобы 95% населения имели иммунитет к этой болезни.

"Чтобы записаться на вакцинацию в мобильную бригаду или пригласить ее в общину или организованный коллектив, нужно обратиться в Центр контроля и профилактики болезней в области проживания или по месту временного пребывания. Информацию о пунктах прививок, их адресах и графике работы или телефонах региональных координаторов можно получить , позвонив в контакт-центр Минздрава по номеру 0 800 60 20 19", - рассказали в Минздраве.

  • В одиннадцати областях Украины на август 2023 года зафиксировали случаи кори. В общей сложности заболели 43 человека, среди них - 21 ребенок.
Здоровье
Украина
Медицина
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