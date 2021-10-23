Прививки будут делать на всех крупных вокзалах, почтамтах и в аэропортах
Пункты вакцинации против COVID-19 развернутся на железнодорожных вокзалах во всех областных центрах и крупных пассажирских железнодорожных узлах
К тому же, сегодня, 23 октября 2021 года, кроме ранее открытых, начнут действовать такие пункты на вокзалах Ивано-Франковска и Мариуполя, передает Еспресо.TV .
"Путешествия должны быть безопасными. Совместно с Минздравом мы разворачиваем пункты вакцинации в ключевых транспортных хабах страны: вокзалах, аэропортах, автовокзалах, крупнейших почтовых отделениях. Пункты вакцинации уже действуют на 10 вокзалах, сегодня еще добавятся Мариуполь и Ивано-Франковск, с понедельника откроется центр вакцинации в аэропорту Борисполь. Мы просим пассажиров с пониманием отнестись к ограничениям, которые на самом деле уже спасают жизни: только за двое суток удалось обнаружить около 300 инфицированных лиц, которые собирались садиться в поезд ", - цитирует министра инфраструктуры Александра Кубракова официальный сайт Укрзализныци.
Кубраков вместе с и.о. члена правления АО "Укрзализныця" Александром Перцовским проинспектировали пункты вакцинации, работающие на железнодорожном вокзале Киева.
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По словам Александра Перцовского, пункты вакцинации, которые Укрзализныця начала открывать на вокзалах с 21 октября, пользуются популярностью у населения.
"Решение об открытии пунктов вакцинации на вокзалах - это значительный вклад железнодорожников в борьбу с пандемией коронавируса. Ежедневно вокзалы принимают тысячи пассажиров, которые теперь могут получить прививку, не тратя дополнительное время на поездку в медучреждение. По состоянию на сегодняшнее утро в наших пунктах сделано более 2 тыс. прививок. Кроме того, они удобны для жителей городов, ведь, как правило, вокзалы находятся в местах с удобной транспортной развязкой ", - отметил Перцовский.
Также в компании продолжается вакцинация работников, в первую очередь тех, которые контактируют с клиентами.
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"Сейчас уже вакцинировано 30% проводников, в ближайшее время эта цифра будет увеличена вдвое", - заявил Александр Перцовский.
С 25 октября пункты вакцинации начнут работать на железнодорожных вокзалах в Херсоне, Николаеве, Кривом Роге, Никополе, Подольскую, Николаеве, Черновцах и Раздельном.
- Напомним, ранее следующие пункты были открыты на железнодорожных вокзалах Киева (2 пункта), Львова, Харькова, Одессы, Днепра, Нежина, Коростеня, Ровно, Хмельницкого и Ужгорода.
- Также на 10 железнодорожных вокзалах круглосуточно работают пункты экспресс-тестирование на COVID-+19: Киев, Харьков, Одесса, Днепр, Запорожье, Мукачево, Кривой Рог, Винница и Полтава (станция Полтава-Киевская). Здесь вакцинированные пассажиры могут сделать экспресс-тест и получить справку, что в случае отрицательного результата будет основанием для посадки в поезд. Эта услуга для пассажиров, имеющих билет на поезд, стоит 350 грн. С начала их функционирования - 21 октября - было сделано более 4 тыс. тестов.
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