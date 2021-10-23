Прививки будут делать на всех крупных вокзалах, почтамтах и в аэропортах

К тому же, сегодня, 23 октября 2021 года, кроме ранее открытых, начнут действовать такие пункты на вокзалах Ивано-Франковска и Мариуполя, передает Еспресо.TV .

"Путешествия должны быть безопасными. Совместно с Минздравом мы разворачиваем пункты вакцинации в ключевых транспортных хабах страны: вокзалах, аэропортах, автовокзалах, крупнейших почтовых отделениях. Пункты вакцинации уже действуют на 10 вокзалах, сегодня еще добавятся Мариуполь и Ивано-Франковск, с понедельника откроется центр вакцинации в аэропорту Борисполь. Мы просим пассажиров с пониманием отнестись к ограничениям, которые на самом деле уже спасают жизни: только за двое суток удалось обнаружить около 300 инфицированных лиц, которые собирались садиться в поезд ", - цитирует министра инфраструктуры Александра Кубракова официальный сайт Укрзализныци.



Кубраков вместе с и.о. члена правления АО "Укрзализныця" Александром Перцовским проинспектировали пункты вакцинации, работающие на железнодорожном вокзале Киева.



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По словам Александра Перцовского, пункты вакцинации, которые Укрзализныця начала открывать на вокзалах с 21 октября, пользуются популярностью у населения.



"Решение об открытии пунктов вакцинации на вокзалах - это значительный вклад железнодорожников в борьбу с пандемией коронавируса. Ежедневно вокзалы принимают тысячи пассажиров, которые теперь могут получить прививку, не тратя дополнительное время на поездку в медучреждение. По состоянию на сегодняшнее утро в наших пунктах сделано более 2 тыс. прививок. Кроме того, они удобны для жителей городов, ведь, как правило, вокзалы находятся в местах с удобной транспортной развязкой ", - отметил Перцовский.

Также в компании продолжается вакцинация работников, в первую очередь тех, которые контактируют с клиентами.



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"Сейчас уже вакцинировано 30% проводников, в ближайшее время эта цифра будет увеличена вдвое", - заявил Александр Перцовский.

С 25 октября пункты вакцинации начнут работать на железнодорожных вокзалах в Херсоне, Николаеве, Кривом Роге, Никополе, Подольскую, Николаеве, Черновцах и Раздельном.