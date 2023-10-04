Прививки бесплатные: украинские области получили 10 тыс. доз вакцины против гепатита А

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

"Учитывая военные вызовы, когда украинцам вместе с маленькими детьми приходится находиться в укрытиях, в местах массового скопления людей, часто с ограниченным доступом к чистой воде, повышается риск возникновения и распространения инфекционных заболеваний. Министерство здравоохранения в сотрудничестве с международными партнерами обеспечивает возможность вакцинироваться бесплатно от инфекций, прививки против которых рекомендованы", - отметил главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

Отмечается, что Минздрав получил вакцину в рамках сотрудничества со Всемирной организацией здравоохранения. Ее доставили во все области Украины, в частности, имеющие высокую степень риска заболеваемости - это регионы, где прогнозируемы наводнения и паводки.

В МОН подчеркнули, что наиболее эффективными способами борьбы с гепатитом А является контроль и улучшение санитарных условий (в частности, доступа населения к чистой питьевой воде), повышение безопасности пищевых продуктов и вакцинация.

Вакцинация против заболевания в Украине разрешена детям от одного года. Курс прививок состоит из двух доз с интервалом в 6 месяцев.

Справочно. Гепатит А, более известный как болезнь Боткина, – это воспалительное инфекционное заболевание печени пищевого происхождения. Инфицирование происходит преимущественно из-за потребления грязной воды или при близком контакте с больным. В отдельных случаях гепатит А приводит к поражению печени, почек, поджелудочной железы, боли в суставах и летальным случаям.