Прививка после болезни дает лучшую защиту от коронавируса, - Минздрав
Самый высокий уровень защиты от COVID-19 наблюдается у людей, которые переболели и после этого вакцинировались
Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Минздрава.
"Наивысшую защиту от COVID-19 имеют те, кто переболел и после этого вакцинировался. Невакцинированные люди, перенесшие COVID-19, имеют вдвое более высокий риск заболеть COVID-19 снова, чем вакцинированные", - говорится в сообщении.
Минздрав отмечает, что хронические заболевания являются показанием для вакцинации, ведь организм таких людей более уязвим к вирусу, и они имеют более высокий риск осложнений и смерти.
В министерстве подчеркивают, что перед вакцинацией или после нее не нужно пить препараты, разжижающие кровь, потому что они имеют побочные эффекты. Их принимают только по назначению врача.
- Напомним, за минувшие сутки, 12 ноября, в Украине зафиксировали 24 058 случаев заболевания COVID-19, выздоровели - 21 941 человек, умерли 750 человек.
- В четверг, 11 ноября, глава Минздрава Виктор Ляшко заявил, что министерство намерено расширить перечень профессий для обязательной вакцинации. В их числе, в частности, работники медицинских учреждений и органов местного самоуправления.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.08
Покупка 26.08Продажа 26.33
-
EUR
Покупка 29.77Продажа 30.21
- Актуальное
- Важное