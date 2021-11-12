Прививка после болезни дает лучшую защиту от коронавируса, - Минздрав

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Минздрава.



"Наивысшую защиту от COVID-19 имеют те, кто переболел и после этого вакцинировался. Невакцинированные люди, перенесшие COVID-19, имеют вдвое более высокий риск заболеть COVID-19 снова, чем вакцинированные", - говорится в сообщении.





Минздрав отмечает, что хронические заболевания являются показанием для вакцинации, ведь организм таких людей более уязвим к вирусу, и они имеют более высокий риск осложнений и смерти.





В министерстве подчеркивают, что перед вакцинацией или после нее не нужно пить препараты, разжижающие кровь, потому что они имеют побочные эффекты. Их принимают только по назначению врача.

Напомним, за минувшие сутки, 12 ноября, в Украине зафиксировали 24 058 случаев заболевания COVID-19, выздоровели - 21 941 человек, умерли 750 человек.

В четверг, 11 ноября, глава Минздрава Виктор Ляшко заявил, что министерство намерено расширить перечень профессий для обязательной вакцинации. В их числе, в частности, работники медицинских учреждений и органов местного самоуправления.