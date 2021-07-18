Привитым "Модерной" будут выдавать международный сертификат о вакцинации
После полного курса прививки вакциной Moderna можно будет получить международный сертификат о проведении вакцинации
Об этом сегодня, 18 июля 2021 года, сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает Еспресо.TV.
"Разработанная американской компанией Moderna мРНК-вакцина одобрена ВОЗ для экстренного применения. Это означает, что после полного курса прививки ею можно будет получить международный сертификат о проведении вакцинации. Полный курс прививок предусматривает введение двух доз вакцины с интервалом в 28 дней", - написал Ляшко у себя на фейсбуке.
По словам министра, в среду планируется развести вакцину во все области.
"Развозку в регионы начнем уже сегодня, в среду вакцина будет в каждой области", - добавил он.
Как сообщалось, 18 июля в Украину прибыли первые 2 млн доз вакцины Moderna от коронавируса Covid-19 , переданные Соединенными Штатами Америки по инициативе COVAX.
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