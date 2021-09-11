Привитых Sputnik Light россиян перестали впускать в Турцию
Турция отказалась признать прививки российской вакциной Sputnik Light достаточными для въезда и ввела ограничения для туристов из РФ, привитых этим препаратом
По новым правилам от власти Турции, которые начали действовать 3 сентября, тем, кто получил укол однокомпонентной российской вакцины придется пройти такую же процедуру, что и невакцинированным, передает Еспресо.TV.
На это обращается внимание и российским посольством в Турецкой Республике.
Таким образом Анкара отказалась признавать не одобренные ВОЗ однокомпонентные вакцины, в том числе "Спутник Лайт".
Некоторые авиакомпании из РФ уже получили сообщения о новых правилах и начали заворачивать назад туристов, передает РБК.
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Как пишет Tourdom, 6 сентября привитых "Спутником лайт" не пустили на рейс Махачкала-Стамбул Pegasus Airlines. Аналогичный случай произошел на стойке Nordwind в Москве.
"Сказали, что сертификат о вакцинации "Спутником Лайт" не подходит", - сказали тем, кто уже имел на руках приобретенные билеты.
Авиакомпаниям спустили циркуляр, что въезд разрешен только туристам, которые имеют две дозы вакцины за исключением однокомпонентной Johnson & Johnson. Таким образом, Sputnik Light автоматически исключается из списка.
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