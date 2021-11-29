"Приветствуем усилия мощного игрока": в ОП прокомментировали намерение Эрдогана стать посредником между Украиной и Россией

Об этом он заявил в комментарии РБК-Украина.

"Мы приветствуем все усилия, направленные на поиск оптимального решения для возвращения мира в Украину, для освобождения людей, удерживаемых в плену или попавших в тяжелые жизненные обстоятельства в связи с многолетними агрессивными действиями прокси-групп РФ. И тем более мы приветствуем усилия такого мощного игрока, как Турция, на глобальном политическом рынке", - отметил Подоляк.

По его словам, позиция Турции всегда аргументирована и учитывается другими игроками.

"Президенты Зеленский и Эрдоган неоднократно обсуждали то, что можно сделать для эффективной стабилизации ситуации в нашем регионе. Попутно замечу, что турецкий президент в контактах со своим российским коллегой постоянно пытается обозначить проблемы региональной безопасности. Особенно в тех аспектах, которые касаются судьбы крымских татар", - добавил советник.

Подоляк уточнил, что Эрдоган на встрече с президентом России Владимиром Путиным передал список пленных крымских татар.

"Есть и другие такие примеры, в том числе и весьма щепетильные, которые пока не подлежат публичному озвучиванию. Мы очень ценим эту активность президента Эрдогана и благодарны за нее. И было бы правильно, чтобы российская сторона не отвергала посреднические усилия президента Турции. Эти усилия справедливы, сбалансированны и отражают интересы всего нашего региона", - добавил советник главы Офиса президента.

29 ноября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности выступить посредником между Украиной и Россией.