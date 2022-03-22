Приветствовали бы посредничество Святого Престола в прекращении человеческих страданий: Зеленский провел разговор с Папой Римским
Президент Владимир Зеленский призвал Папу Римского Франциска стать посредником в установлении мира в Украине
Об этом Зеленский сообщил в Twitter.
По словам президента Украины, он поблагодарил Папу Франциска за молитвы за Украину и призвал стать посредником в установлении мира.
"Поговорил с Понтификом. Рассказал Его Святейшеству о сложной гуманитарной ситуации и о блокировании российскими войсками спасательных коридоров. Приветствовали бы посредническую роль Святого Престола в прекращении человеческих страданий. Поблагодарил за молитвы за Украину и мир", - написал Зеленский.
- Напомним, 13 марта Папа Франциск в очередной раз призвал сосредоточиться на переговорах и гарантировать действенные гуманитарные коридоры.
- 19 марта Папа Франциск посетил украинских детей в больнице Ватикана.
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