Привет, птички! Известный волонтер показал БПЛА Poseidon, которые уедут на фронт
Известный волонтер Юрий Бирюков показал фото беспилотников Poseidon, готовящихся к передаче на фронт
Об этом Юрий Бирюков написал в Facebook.
"Калейдоскоп дней, событий, грузов, покупок, отправлений. О купленном за 10 000 000 грн БПЛА трудно забыть, но в голове он был на заднем плане, ждал. Привет, птички", - написал Бирюков.
"Это БПЛА дальнего действия, за которое мы заплатили в конце мая. Обучение пилотной группе продолжается, готовится транспорт для перевозки и обслуживания. А еще - Старлинки, и еще то, и другое", - отмечает Бирюков.
"Но самое важное, самое дорогое, самое необходимое – здесь, на фото. Высоко, долго и далеко. Чтобы обнаруживать, направлять и корректировать наши любимые M777 и HIMARS", – объясняет волонтер.
Деньги на эти большие и очень необходимые для наших артиллеристов аппараты собирали активисты ОО «Дело громад», половину традиционно заплатил Фонд Порошенко.
Присоединиться к сбору средств в помощь ВСУ можно по реквизитам:
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