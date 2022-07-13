Об этом Юрий Бирюков написал в Facebook.

"Калейдоскоп дней, событий, грузов, покупок, отправлений. О купленном за 10 000 000 грн БПЛА трудно забыть, но в голове он был на заднем плане, ждал. Привет, птички", - написал Бирюков.

"Это БПЛА дальнего действия, за которое мы заплатили в конце мая. Обучение пилотной группе продолжается, готовится транспорт для перевозки и обслуживания. А еще - Старлинки, и еще то, и другое", - отмечает Бирюков.

"Но самое важное, самое дорогое, самое необходимое – здесь, на фото. Высоко, долго и далеко. Чтобы обнаруживать, направлять и корректировать наши любимые M777 и HIMARS", – объясняет волонтер.

Деньги на эти большие и очень необходимые для наших артиллеристов аппараты собирали активисты ОО «Дело громад», половину традиционно заплатил Фонд Порошенко.

Присоединиться к сбору средств в помощь ВСУ можно по реквизитам:

По всей Украине

ТОЛЬКО ДЛЯ ПРИВАТ 24

5169 3305 2068 6400

Для других банков:

5375 4115 0177 8331

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