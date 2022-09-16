"Привет" Кадырову: Порошенко передал пикап бойцам чеченского батальона имени Шейха Мансура
Петр Порошенко передал пикап Mitsubishi L200 бойцам добровольческого батальона имени Шейха Мансура
На днях народный депутат из фракции "Европейская Солидарность" Владимир Арьев сообщил в соцсетях, что батальон срочно нуждается в помощи с транспортом. Часть средств собрали неравнодушные украинцы, львиную долю закрыл Порошенко.
Как известно, батальон имени Шейха Мансура состоит преимущественно из чеченских добровольцев, вынужденных уехать с родины и добровольно присоединившихся к украинским защитникам.
Военные поблагодарили за помощь и подчеркнули – автомобиль действительно крайне необходим на фронте. "Как раз две машины у нас разбиты. Мы знаем, что вы очень много помогаете. И от нашего батальона выражаем вам благодарность", – говорит чеченский доброволец.
"Наш ответ Кадырову", – заметил Порошенко.
"Я хочу поблагодарить Володю Арьева, который является если не крестным отцом, то неким ангелом-хранителем этого батальона. Этот пикап сейчас отправится на фронт выполнять важные задачи по обороне государства. Я с огромным удовольствием нашим друзьям вручаю ключи от машины. Твердо убежден , что мы это передаем в очень надежные руки", – говорит Порошенко.
"Контрнаступление происходит не только на Слобожанщине, на Харьковщине, где воюют поддерживаемые бригады. Но и в Херсонской области, где работают наши войска, и на запорожском участке, где батальон держит оборону и в любое время готов перейти к контрнаступлению. Мы не оставляем их без нашей помощи", – отметил Порошенко.
"Ждите в гости – еще с подарками приедем. Мы подготовили и генераторы, и дроны, и буржуйки, так что зиму будем встречать во всеоружии и будем делать все для победы", – добавил пятый президент.
"Мы здесь с 2014 года. Приехали, как только это началось. Помогаем ВСУ. Выезжаем на задания вместе с военными. Все, что в наших силах – мы делаем. Мы считаем Украину своей второй родиной", – рассказывает боец чеченского добробата. И добавляет: "Украина победит, потому что мы бьемся за правое дело. Это земля Украины, и мы вернем все наши территории – все до единой".
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