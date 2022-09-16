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"Привет" Кадырову: Порошенко передал пикап бойцам чеченского батальона имени Шейха Мансура

16 сентября, 2022 пятница
18:20
Общество

Петр Порошенко передал пикап Mitsubishi L200 бойцам добровольческого батальона имени Шейха Мансура

На днях народный депутат из фракции "Европейская Солидарность" Владимир Арьев сообщил в соцсетях, что батальон срочно нуждается в помощи с транспортом. Часть средств собрали неравнодушные украинцы, львиную долю закрыл Порошенко.

Как известно, батальон имени Шейха Мансура состоит преимущественно из чеченских добровольцев, вынужденных уехать с родины и добровольно присоединившихся к украинским защитникам.

Военные поблагодарили за помощь и подчеркнули – автомобиль действительно крайне необходим на фронте. "Как раз две машины у нас разбиты. Мы знаем, что вы очень много помогаете. И от нашего батальона выражаем вам благодарность", – говорит чеченский доброволец.

"Наш ответ Кадырову", – заметил Порошенко.

"Я хочу поблагодарить Володю Арьева, который является если не крестным отцом, то неким ангелом-хранителем этого батальона. Этот пикап сейчас отправится на фронт выполнять важные задачи по обороне государства. Я с огромным удовольствием нашим друзьям вручаю ключи от машины. Твердо убежден , что мы это передаем в очень надежные руки", – говорит Порошенко.

"Контрнаступление происходит не только на Слобожанщине, на Харьковщине, где воюют поддерживаемые бригады. Но и в Херсонской области, где работают наши войска, и на запорожском участке, где батальон держит оборону и в любое время готов перейти к контрнаступлению. Мы не оставляем их без нашей помощи", – отметил Порошенко.

"Ждите в гости – еще с подарками приедем. Мы подготовили и генераторы, и дроны, и буржуйки, так что зиму будем встречать во всеоружии и будем делать все для победы", – добавил пятый президент.

"Мы здесь с 2014 года. Приехали, как только это началось. Помогаем ВСУ. Выезжаем на задания вместе с военными. Все, что в наших силах – мы делаем. Мы считаем Украину своей второй родиной", – рассказывает боец чеченского добробата. И добавляет: "Украина победит, потому что мы бьемся за правое дело. Это земля Украины, и мы вернем все наши территории – все до единой".

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