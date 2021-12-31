"Привет из тюрьмы Рустави": Саакашвили впервые показал внебрачную дочь и поздравил с Новым годом

Об этом Саакашвили написал в Facebook.

"Привет из тюрьмы Рустави, физически слаб, но морально мужественный! Это первый Новый год, когда я попал в тюрьму, но я пытался сберечь свой оптимизм и найти в нем семена доброты. Да, с другой стороны, это первый год, когда младшую участницу новогоднего концерта "Главного канала" Элис-Марию Саакашвили поздравили со сцены с мамой на телеэкране. Моя любимая девочка и моя младшая дочь", - отметил Саакашвили.

Он написал, что его новогодняя ночь отличается от ночи других людей не потому, что он в тюрьме, а потому, что у его дочери теледебют.



Кроме того, Саакашвили добавил, что борьба за свободу Грузии и будущее грузинского народа продолжается.

"В 2022 году мы должны изменить все, чтобы наши дети становились счастливее и счастливее", - написал экс-президент Грузии.

Напомним, в ночь на 30 декабря экс-президента Грузии Михаила Саакашвили перевезли из больницы в Гори в тюрьму в Рустави.