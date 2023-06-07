Привести к национальным реалиям: в НБУ рассказали, как будут регулировать рынок криптовалют
Национальный банк Украины стремится привести регулирование рынка виртуальных активов к европейским стандартам, учитывая национальные особенности правовой и финансовой системы
Об этом пишет НБУ со ссылкой на выступление директора департамента стратегии и развития Арсена Макарчука на конференции Crypto Verse Conference.
Сообщается, что регулирование рынка виртуальных активов должно обеспечивать баланс между защитой интересов потребителей, сохранением стабильности и созданием условий для развития рынка. Работа крипторынка должна быть прозрачной, а права участников – защищенными.
"Сейчас основная задача – выстроить прозрачные и понятные правила игры на рынке виртуальных активов, взаимовыгодные для всех: и для поставщиков услуг, и для их пользователей", – сказал глава департамента.
По словам Макарчука, в вопросах внедрения стандартов работы рынка Украина не будет значительно отличаться от других европейских стран, но могут быть определенные особенности.
"Регламент должен учитывать определенные правовые реальности, в частности наличие двух регуляторов (НБУ и Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку) и соответствующее разделение сфер регулирования рынка финансовых услуг между ними. То есть регулирование должно быть приведено к национальным реалиям, но это не противоречит тому, что концептуально мы должны идти к одному с ЕС стандарту", – добавил Макарчук.
- Государства Европейского Союза во вторник, 16 мая, окончательно одобрили первый в мире всеобъемлющий набор правил по регулированию криптоактивов.
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