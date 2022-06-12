Приверженность российским компаниям вызывает многие вопросы: Штайнмайер раскритиковал Шредера
Президент Германии Штайнмайер подверг критике приверженность бывшего немецкого канцлера Шредера за приверженность тому российским энергетическим компаниям
Об этом пишет DW .
"Приверженность Герхарда Шредера к российским энергетическим компаниям вызвала много вопросов в Европе, особенно у наших восточноевропейских соседей, а также оставила много вопросов по нашей стране", - сказал президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.
Штайнмайер возглавлял канцелярию канцлера Шредера с 1999 по 2005 год, но в последнее время прилагает усилия, чтобы дистанцироваться бывшего высокопоставленного чиновника.
"Мы шли вместе 15 лет, и 17 лет я шел своим политическим путем без него. За это время Герхард Шредер принял личные решения, разделившие нас", - пояснил Штайнмайер.
- Напомним, за три месяца войны в Украину Германия увеличила импорт из РФ на 60%.
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