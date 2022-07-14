Из-за войны ПриватБанк недополучил 5,5 млрд грн доходов

Об этом сообщила пресс-служба ПриватБанка в телеграмм.

По ее данным, ПриватБанк в январе-июне 2022 года получил 6,3 млрд грн прибыли, что в 1,8 раза меньше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. При этом из-за войны банк недополучил доходов более чем на 5,5 млрд грн.

Как отметила первая замглавы правления банка Анна Самарина, хотя ПриватБанк завершил первое полугодие 2022 года с прибылью, в финансовом учреждении ожидают сложный период.

"Сегодня предусмотреть все риски невозможно, но ПриватБанк вступил в войну в отличной финансовой форме и делает все для обеспечения устойчивости в условиях военного положения", - указала она.

При этом экономия общего бюджета расходов составила 11%, отметили в банке.

Напомним, ПриватБанк до конца лета продлил льготное кредитование по ставке 1,7% в месяц.