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Главная Экономика ПриватБанк завершил первое полугодие 2022 года с прибылью, меньшей в 1,8 раза за такой же период прошлого года

ПриватБанк завершил первое полугодие 2022 года с прибылью, меньшей в 1,8 раза за такой же период прошлого года

14 июля, 2022 четверг
11:11
Экономика Здание ПриватБанка

Из-за войны ПриватБанк недополучил 5,5 млрд грн доходов

Об этом сообщила пресс-служба ПриватБанка в телеграмм.

По ее данным, ПриватБанк в январе-июне 2022 года получил 6,3 млрд грн прибыли, что в 1,8 раза меньше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. При этом из-за войны банк недополучил доходов более чем на 5,5 млрд грн.

Как отметила первая замглавы правления банка Анна Самарина, хотя ПриватБанк завершил первое полугодие 2022 года с прибылью, в финансовом учреждении ожидают сложный период.

"Сегодня предусмотреть все риски невозможно, но ПриватБанк вступил в войну в отличной финансовой форме и делает все для обеспечения устойчивости в условиях военного положения", - указала она.

При этом экономия общего бюджета расходов составила 11%, отметили в банке.

  • Напомним, ПриватБанк до конца лета продлил льготное кредитование по ставке 1,7% в месяц.

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