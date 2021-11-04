ПриватБанк запустил услугу мгновенных переводов из Европы в Украину
ПриватБанк в партнерстве с европейским сервисом Azimo запустил услугу мгновенных переводов средств в Украину
Об этом сообщила пресс-служба ПриватБанка.
Согласно сообщению, ПриватБанк в партнерстве с ведущим европейским онлайн-сервисом перевода средств Azimo запускает новую услугу мгновенных переводов в Украину. Отмечается, что сервис ориентирован на нужды работающих за рубежом украинцев.
Отмечается, что клиенты Azimo в Великобритании, Европе, Канаде и Австралии могут через приложение и веб-сайт компании присылать средства на любой счет ПриватБанка с использованием только номера мобильного телефона получателя и последних четырех цифер платежной карты.
В пресс-службе отметили, что компания Azimo является популярным сервисом среди украинцев в Польше и Великобритании. При этом более миллиона украинцев живут и работают в Польше и ежегодно посылают в Украину $3,3 млрд переводов. Платежи из Великобритании в Украину достигают $1 млрд.
По словам заместителя правления ПриватБанка Развана Мунтеана, благодаря этому партнерству банк может предоставить клиентам высокотехнологичный сервис и безопасную инициативу по неформальным каналам перевода денег.
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