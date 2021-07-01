ПриватБанк запустил круглосуточную возможность продажи валюты для ФЛП
ПриватБанк запустил круглосуточную возможность для физических лиц-предпринимателей (ФЛП) продавать валюту
Об этом сообщила пресс-служба ПриватБанка.
Согласно сообщению, ПриватБанк с 1 июля 2021 года запускает режим продленного торговой сессии для всех клиентов ФЛП, который позволит им в случае необходимости продавать валюту в любое время суток, а не только во время работы стандартной торговой сессии на валютном рынке.
Так, помимо стандартной торговой сессии для ФЛП и юридических лиц, которая действует с 10:00 до 13:00, отныне продажу валюты в банке доступен с 15:00 до 23:29 и с 00:20 до 9:00. В рамках одной операции ФЛП может осуществить продажу валюты на сумму до $ 20 тыс. или 20 тыс. евро по коммерческому курсу банка.
Отмечается, что круглосуточный режим будет удобным для тех ФЛП, которые занимаются фрилансом и получают оплату за услуги в валюте.
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