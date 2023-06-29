ПриватБанк выиграл дело о законности национализации
Кассационный хозяйственный суд в составе Верховного Суда в четверг, 29 июня, подтвердил правомерность национализации ПриватБанка и оставил в силе определение суда первой инстанции, которым производство по иску компании Birgminton Investing Inc, связанной с бывшим собственником ПриватБанка, было закрыто
Об этом сообщила пресс-служба банка.
Компания пыталась обжаловать договор купли-продажи акций с применением законной процедуры bail-in, когда Министерство финансов выкупило акции банка за 1 гривну для восстановления его платежеспособности в процессе национализации.
Дело по иску компании Birgminton Investing Inc, связанной с бывшим владельцем ПриватБанка, стало первым из подобных дел, которое рассмотрел Кассационный хозяйственный суд после предоставления Большой палатой Верховного Суда выводов по делу экс-главы ПриватБанка Александра Дубилета об обязательности и правомерности применения положений. закона" № 590 об усовершенствовании механизмов регулирования банковской деятельности, согласно которому судебные производства по делам по искам бывших акционеров банка подлежат закрытию.
"Несмотря на то, что в ходе сегодняшнего заседания истец делал все возможное, чтобы воспрепятствовать вынесению справедливого решения – было подано 6 безосновательных ходатайств и даже заявлен отвод коллегии судей, – все процессуальные диверсии оппонентов банка были отклонены судом", – говорится в сообщении.
В пресс-службе банка подчеркнули, что такое решение Верховного Суда является "очередным шагом к окончательному решению всех споров о невозможности возвращения национализированного в 2016 году ПриватБанка его бывшим владельцам".
- 15 февраля Большая палата Верховного Суда подтвердила невозможность возвращения национализированного ПриватБанка экс-владельцам. В силе оставили определение Хозяйственного суда Киева от 2 июня 2021 года, согласно которому закрыли производство по делу о недействительности договоров купли-продажи ПриватБанка, в результате чего государство присвоило все акции банка в декабре 2016 года.
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