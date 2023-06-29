Об этом сообщила пресс-служба банка.

Компания пыталась обжаловать договор купли-продажи акций с применением законной процедуры bail-in, когда Министерство финансов выкупило акции банка за 1 гривну для восстановления его платежеспособности в процессе национализации.

Дело по иску компании Birgminton Investing Inc, связанной с бывшим владельцем ПриватБанка, стало первым из подобных дел, которое рассмотрел Кассационный хозяйственный суд после предоставления Большой палатой Верховного Суда выводов по делу экс-главы ПриватБанка Александра Дубилета об обязательности и правомерности применения положений. закона" № 590 об усовершенствовании механизмов регулирования банковской деятельности, согласно которому судебные производства по делам по искам бывших акционеров банка подлежат закрытию.

"Несмотря на то, что в ходе сегодняшнего заседания истец делал все возможное, чтобы воспрепятствовать вынесению справедливого решения – было подано 6 безосновательных ходатайств и даже заявлен отвод коллегии судей, – все процессуальные диверсии оппонентов банка были отклонены судом", – говорится в сообщении.

В пресс-службе банка подчеркнули, что такое решение Верховного Суда является "очередным шагом к окончательному решению всех споров о невозможности возвращения национализированного в 2016 году ПриватБанка его бывшим владельцам".