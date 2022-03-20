Приватбанк второй раз продлил срок регламентных работ, начатых вчера
Настройки обещали завершить сегодня, но оказалось, что для них требуется больше времени
Об этом сообщает пресс-служба банка, информирует Еспресо.TV.
"Продолжаем регламентные работы по Приват24. К сожалению, настройка требует большего времени, чем мы планировали в начале работ. ІТ-команда ПриватБанка вторые сутки в режиме 24/7 работает над усилением мощностей для бесперебойной работы банка при любых обстоятельствах. Настройка многих сервисов в течение 20 марта и начале дня 21 марта может вызвать временные паузы в работе Приват24. Извиняемся за неудобства и просим отнестись к этому с пониманием", говорится в сообщении.
- Напомним, о начале регламентных работ в банке сообщили вчера. Планировалось, что они завершатся сегодня к 10.00.
- Однако с утра появилось сообщение, что работы продлятся еще несколько часов.
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