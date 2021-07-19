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ПриватБанк в первом полугодии 2021 сократил прибыль на 17% - до почти 12 млрд грн

19 июля, 2021 понедельник
12:10
Экономика ПриватБанк

Прибыль государственного ПриватБанка в первом полугодии 2021 года составила 11600000000 грн, что на 17% меньше, чем за аналогичный период прошлого года

Об этом сообщила пресс-служба ПриватБанка.

Согласно сообщению, по итогам первого полугодия 2021 ПриватБанк получил прибыль 11600000000 грн.

Отмечается, что прибыль от обслуживания клиентов и банковских операций за шесть месяцев составил 17400000000 грн, что на 35% больше результатов первого полугодия 2020 года.

По данным банка, объем средств клиентов в банке на конец первого полугодия по сравнению с показателями прошлого года вырос на 14% до 305 млрд грн. Количество активных клиентов физических лиц ПриватБанка по итогам полугодия выросла на 500 тыс., Клиентская база предпринимателей увеличилось на 76 тыс., А количество пользователей Приват24 выросла на 1,2 млн человек. Отмечается, что увеличение клиентской базы и количества платежных операций обеспечили рост комиссионных доходов банка на 30% до 10,6 млрд грн.

Чистый процентный доход за отчетный период вырос на четверть и составляет 13,3 млрд грн. Кредитный портфель банка по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 11% до  62,5 млрд грн благодаря развитию кредитования малого и среднего бизнеса.

В пресс-службе добавили, что влияние макроэкономических факторов, прежде всего рост доходности долгосрочных казначейских бумаг правительства США и укрепление курса гривны обусловили отрицательный результат от переоценки индексированных облигаций внутреннего государственного займа, которые были получены в качестве вклада в уставный капитал банка при национализации.

Так, ситуативный, не связанный с деятельностью банка, ущерб от этого портфеля за шесть месяцев 2021 составил 6,9 млрд грн. Одновременно, положительное влияние на результаты банка колеблющихся валютных курсов частично компенсирует эти убытки на 1,3 млрд грн.

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прибыль
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