ПриватБанк сумел предотвратить преждевременное банкротство должника "Монтана-Эстейт"

Такую, казалось бы, идеальную схему придумала компания "Монтана-Эстейт", которая задолжала ПриватБанку два миллиарда гривен. Впрочем, схема не сработала. Верховный Суд поддержал позицию ПриватБанка по поводу незаконности банкротства должника.

По словам адвоката ПриватБанка Сергея Карпинского, особенность этого дела состоит в том, что должник получал денежные средства от банка и покупал на них недвижимость. А перед объявлением процедуры банкротства передал недвижимость – сотни объектов по всей Украине – связанным компаниям.

Компания "Монтана-Эстейт" была создана бывшими руководителями ПриватБанка еще в 2005 году и в прошлом называлась "Приватофис". Предприятие записало на себя право собственности на 247 помещений, приобретенных в кредит. Там же и размещались отделения ПриватБанка. После национализации финучреждения "Приватофис" остался под контролем лиц, связанных с предыдущим руководством. В 2019 году банк был вынужден быстро передислоцировать свои отделения из помещений "Приватофиса".

В течение 2019-2020 годов компания вывела из собственности более 200 объектов недвижимости и включила их в уставный капитал других предприятий. В результате у должника осталось лишь 46 помещений, преимущественно на оккупированных территориях. После этого компания сменила свое название на "Монтана-Эстейт" и объявила о банкротстве. Такое решение в декабре 2021 года принял суд первой инстанции.

"Постановление суда первой инстанции, которым должник был признан банкротом и начат переход к ликвидационной процедуре, было формальным. Фактически суд первой инстанции самоустранился от установления действительных обстоятельств и сослался на те документы, которые были предоставлены арбитражным управляющим и связанными кредиторами", - отмечает суд. адвокат ПриватБанка Наталья Андриишина.

Дело рассмотрел Апелляционный хозяйственный суд, признавший нарушения в действиях арбитражного управляющего, избранного для ликвидации компании "Монтана-Эстейт". Благодаря этому процесс банкротства компании остановился.

По словам самого арбитражного управляющего Олега Чичвы, "после отмены этого постановления были прекращены полномочия ликвидатора, назначаемого государством, и возвращены в управление владельцам этого должника ООО "Монтана-Эстейт".

Поэтому дело попало в Верховный Суд, где рассмотрели кассационную жалобу предприятий, связанных с "Монтана-Эстейт". Адвокаты этих компаний пытались обжаловать решение Апелляционного суда по отмене банкротства. Однако им не удалось этого сделать. Следовательно, дело отправили на новое рассмотрение в хозяйственный суд. В ПриватБанке надеются, что на этот раз дело будет рассмотрено справедливо и возвращено незаконно отчужденную недвижимость в собственность должника для погашения требований кредиторов.