ПриватБанк снизил украинскому бизнесу тарифы на прием платежей по банковским картам

Об этом сообщается на сайте банка.



При этом ежемесячная фиксированная комиссия в размере 400 грн остается без изменений.



"Такой тариф будет действовать как для новых, так и существующих клиентов банка. Тем, кто подключается к услугам эквайринга после 15 января, единый тариф 1,8% будет действовать автоматически. Действующие партнеры сети #cahless ПриватБанка в ближайшее время получат e-mail сообщения о снижении тарифов с инструкцией по подписанию анкеты с новыми тарифами в разделе Электронный документооборот системы "Приват24 для Бизнеса", - отметили в пресс-службе банка.

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