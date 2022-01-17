ПриватБанк снизил украинскому бизнесу тарифы на прием платежей по банковским картам
ПриватБанк установил с 15 января 2022 г. для бизнес-клиентов единый базовый размер комиссии за услуги эквайринга в торговых точках (приема платежей по банковским картам) в размере 1,8%
Об этом сообщается на сайте банка.
При этом ежемесячная фиксированная комиссия в размере 400 грн остается без изменений.
"Такой тариф будет действовать как для новых, так и существующих клиентов банка. Тем, кто подключается к услугам эквайринга после 15 января, единый тариф 1,8% будет действовать автоматически. Действующие партнеры сети #cahless ПриватБанка в ближайшее время получат e-mail сообщения о снижении тарифов с инструкцией по подписанию анкеты с новыми тарифами в разделе Электронный документооборот системы "Приват24 для Бизнеса", - отметили в пресс-службе банка.
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