ПриватБанк с 1 мая закрывает программу "Бонус+", пользователи могут перевести средства ВСУ или потратить в магазинах
ПриватБанк с 1 мая закрывает программу "Бонус+", однако до конца апреля пользователи еще могут перевести средства ВСУ или потратить в магазинах
Об этом ПриватБанк сообщает в официальном твиттере.
По предварительной информации, программа "Бонус+" будет закрыта начиная с 1 мая.
К тому времени у пользователей есть возможность перевести бонусные средства на нужды Вооруженных сил Украины через приложение Приват24.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 29.86
-
EUR
Покупка 32.12Продажа 32.93
- Актуальное
- Важное