ПриватБанк с 1 мая закрывает программу "Бонус+", пользователи могут перевести средства ВСУ или потратить в магазинах

Об этом ПриватБанк сообщает в официальном твиттере.



По предварительной информации, программа "Бонус+" будет закрыта начиная с 1 мая.

К тому времени у пользователей есть возможность перевести бонусные средства на нужды Вооруженных сил Украины через приложение Приват24.