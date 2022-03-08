ПриватБанк разрешил украинцам платить за границей в любой валюте без ограничений

Об этом написал пресс-секретарь банка Олег Серга y Facebook.

"Украинцы, которые из-за военных действий оказались за границей, могут без ограничений оплачивать покупки любой картой ПриватБанка в любой валюте. Клиенты ПриватБанка смогут платить повсюду, где работают бесконтактные платежи, смартфоном через Apple Pay и Google Pay, а также снимать наличные деньги. в банкоматах за границей", - сообщил он.

Серга отметил, что лимит снятия валюты с карт составляет до 30 тыс. грн в день.

Он добавил, что для всех открыта без ограничений возможность оплачивать картами покупки на иностранных сайтах, покупать билеты на транспорт.

Для оплаты в долларах США и евро используется текущий курс ПриватБанка.