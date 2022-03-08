ПриватБанк разрешил украинцам платить за границей в любой валюте без ограничений
Украинцы, оказавшиеся за границей, смогут без ограничений оплачивать покупки картой ПриватБанка в любой валюте
Об этом написал пресс-секретарь банка Олег Серга y Facebook."Украинцы, которые из-за военных действий оказались за границей, могут без ограничений оплачивать покупки любой картой ПриватБанка в любой валюте. Клиенты ПриватБанка смогут платить повсюду, где работают бесконтактные платежи, смартфоном через Apple Pay и Google Pay, а также снимать наличные деньги. в банкоматах за границей", - сообщил он.
Серга отметил, что лимит снятия валюты с карт составляет до 30 тыс. грн в день.
Он добавил, что для всех открыта без ограничений возможность оплачивать картами покупки на иностранных сайтах, покупать билеты на транспорт.
Для оплаты в долларах США и евро используется текущий курс ПриватБанка.
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